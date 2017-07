Ifá é a próxima atração do Música no Parque

Banda instrumental se apresenta no próximo dia 5, no Parque Costa Azul, com abertura do DJ El Cabong





Crédito: Fernando Gomes

Depois da batida afro do Ilê Aiyê e do forró de Genard, agora é a vez do afrobeat da banda Ifá assumir o palco do Música no Parque. Aapresentação acontece no próximo dia 5 de agosto, a partir das 17 horas, no Parque Costa Azul. A abertura ficará por conta do DJ El Cabong. Comemorando seu quarto aniversário, a banda instrumental IFÁ, cujo nome representa o oráculo africano e a sigla para junção inventiva entre Ijexá, funk e afrobeat, integra um movimento independente quem vem resinificando o cenário musical baiano.

Depois de se apresentar em eventos como Festival de Jazz Salvador, XXI Festival de Música Instrumental da Bahia, Radioca,Batida Afro (Brasília/DF), RecBeat ( Recife/PE), a IFÁ foi um dos destaques do Prêmio Caymmi de Música em 2016, ganhando o troféu de revelação.

Em 2016 lançou o álbum “Ijexá Funk Afrobeat”. São oito composições da banda, além da faixa Quintessência, concebida e presenteada pelo maestro Letieres Leite, fundador da Orquestra Rumpilezz. Além de Letieres, o disco conta com as participações do percussionista Gabi Guedes, dos guitarristas Robertinho Barreto e Junix, Baiana System, e do trompetista Guiga Scott.

No show, um repertório autoral inspirado na diversidade musical de matriz africana e suas conexões com a Bahia contemporânea. Mergulhando no universo do afrobeat, dub, reggae, funk e no ritmo do ijexá, dos blocos afro e afoxés da Bahia, a IFÁ ratifica a importância da música como elo histórico entre as culturas negras da diáspora, fazendo do seu discurso um manifesto de afirmação e estética.

O Música no Parque é apresentado pela OI e Governo do Estado, com patrocínio do G Barbosa, por meio do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O projeto conta com o apoio do OI Futuro, Do Bem. Bebidas Verdadeiras, TVE, Educadora FM e da CONDER (Companhia de Desenvolvimento Urbano) através do Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado. É uma realização da Caderno 2 Produções em parceira com Polo Cultural.

Serviço

MÚSICA NO PARQUE

Atração: Banda Ifá

Local: Parque Costa Azul

Abertura: DJ El Cabong

Data: 05 de agosto (sábado)

Horário: 17h

Aberto ao público