Conferência Municipal de Assistência Social de Brasilândia contará com palestras

A XI Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema “Garantia dos Direitos no Fortalecimento do SUAS”, que será nesta quarta-feira (19), contará com a presença de dois palestrantes. O evento é promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social e conta com o apoio da Prefeitura de Brasilândia por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

No período da manhã, a palestra será realizada pela doutora e assistente social, Lívia Marinho de Moura. Atualmente é assistente social no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) – Agência de Três Lagoas- MS e docente na Associação de Ensino do Mato Grosso do Sul (AEMS), na cidade de Três Lagoas (MS) e no Centro Universitário Católico Salesiano – UniSALESIANO, em Araçatuba (MS).

Já no período da tarde, será o psicólogo Sidney Ferreira Ribeiro Júnior, na qual atua no Ministério Público Estadual (MPE) e também integra diversos conselhos municipais na área da assistência social em Três Lagoas.

Essa Conferência é realizada a cada dois anos e tem como objetivo ouvir as propostas dos usuários da assistência social e fortalecer as demandas da população, assim como eleger os representantes do município para a Conferência Estadual, que será em Campo Grande.

“Pedimos a participação de todos para que possam efetivar seus direitos como usuários do serviço social. A conferência é um momento importante para que todos possam falar e ouvir demandas na área da assistência social ”, disse o prefeito Dr. Antonio.

Patricia Acunha

Assessoria de Imprensa

Telefone: 67 – 3546-1301