BB incrementa em 30% os recursos para a Safra 2017/2018

No dia 18 de julho o Banco do Brasil reuniu produtores rurais, autoridades, jornalistas e funcionários em diversos eventos pelo país para divulgar o Plano Safra 2017/2018.

O novo ciclo agropecuário começou no dia 03 de julho e era aguardado com grande expectativa pelo mercado, sobretudo pelo crescimento do volume de recursos disponibilizado e pela redução de taxas.

As novas taxas foram reduzidas em até 2 pontos percentuais que, combinado com o montante disponibilizado pelo BB, gerou boa receptividade junto ao Setor. “São R$ 103 bilhões que o BB oferece como apoio ao agronegócio brasileiro e aos produtores rurais na Safra 2017/2018. Este montante representa um incremento de 30%, se considerarmos os R$ 72 bilhões que liberamos na Safra 2016/2017”.

Para o ano agrícola 2017/2018, o BB destina R$ 103 bilhões para apoio aos produtores rurais. Desse total, R$ 11,5 bilhões destinados às empresas da cadeia do agronegócio e R$ 91,5 bilhões em crédito rural aos produtores e cooperativas. Do montante, R$ 72,1 bilhões serão direcionados para operações de custeio e comercialização e R$ 19,4 bilhões para créditos de investimento agropecuário.

Além do Distrito Federal, as superintendências em todo o Brasil também realizaram eventos para anunciar o volume disponível por estado e disseminar as novas condições de taxas de juros.

Para o Mato Grosso do Sul foram disponibilizados R$6,4 bilhões, sendo 5,1 bilhões para custeio e comercialização e 1,3 bilhão para investimento. Do montante disponibilizado 220 milhões são para a agricultura familiar, 780 milhões para médios produtores e 5,4 bilhões para agricultura empresarial.

Segundo o diretor do Sindicato Rural de Três Lagoas, Ivan Carrato, que participou da reunião com a equipe do Banco, “acredito que os agropecuaristas estarão também cautelosos com esta safra, uma vez que vimos praticamente todos os produtos do agro em baixa, como a arroba, o milho e a soja”.

Carrato reforça ainda que “o aumento de 30% na disponibilidade é muito bem-vinda, pois não deverá ter falta de recursos para esta safra”, conclui.

Redução de taxas

Novas taxas de juros para a safra 2017/2018

Atualização de taxas DE PARA Custeio – Demais Produtores 9,50% a.a. 8,50% a.a. Custeio – Pronamp 8,50% a.a. 7,50% a.a. Investimento – Pronamp 8,50% a.a. 7,50% a.a. Comercialização (FEPM) 9,50% a.a. 8,50% a.a. ABC 8,50% a.a. 7,50% a.a. PCA 8,50% a.a. 6,50% a.a. Inovagro 8,50% a.a. 6,50% a.a. Moderfrota 8,50% a.a. a 10,50% a.a. 7,50% a 10,50% a.a. Prodecoop 9,50% a.a. 8,50% a.a.

LCA – Taxas controladas a partir de 9,9% a.a., com recursos de captação em Letra de Crédito do Agronegócio.

Assessoria de Imprensa do BB / AR Comunicação Empresarial