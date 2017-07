Integer\OutPromo e Dotz realizam promoção “1 Ano de Contas Pagas”

São Paulo, julho de 2017 – Indo de encontro ao momento instável da economia do país, no qual os consumidores reduzem gastos para priorizar o pagamento de contas, a Dotz, maior empresa de fidelidade por coalizão do varejo brasileiro, apresenta uma nova e atrativa promoção, que oferece “1 Ano de Contas Pagas”.

A promoção, válida até 26 de julho, sorteará R$ 48 mil, divididos em R$ 12 mil para quatro sortudos clientes do Programa pagarem suas contas durante o ano todo. Para concorrer, basta realizar uma troca a partir de DZ 1.000 por produtos ou serviços oferecidos pelos sites www.dotz.com.br, www.dotz.com.br/viaja ou pelo aplicativo do programa para smartphones e se cadastrar no site oficial da campanha (www.1anodecontaspagas.com.br) para gerar os números da sorte.

A campanha, criada pela Integer\OutPromo, operação nacional da agência global de Shopper Marketing do Omnicom The Integer Group, tem a missão de incentivar a troca de DZ, reafirmando o compromisso da Dotz em fazer a vida do cliente render mais.

Para mais informações, acesse o site da promoção e confira o regulamento completo.

Sobre a Dotz

Com mais de quinze anos de tradição, a Dotz é a líder de programa de fidelidade por coalizão do varejo brasileiro. A moeda Dotz, que faz a vida do brasileiro render mais, está presente em 12 praças, 690 cidades e permite que o consumidor ganhe Dotz em diversos lugares, com uma ampla rede de parceiros físicos e online, e depois troque os Dotz por produtos, passagens aéreas e um zilhão de outras coisas. Já são mais de 22 milhões de consumidores e cerca de DZ 900 distribuídos por segundo, gerando mais de 10 mil trocas por dia. Em 2009, a empresa canadense LoyaltyOne, gestora do maior programa de fidelidade no modelo de coalizão do mundo, o Air Miles, tornou-se acionista e possui atualmente 37% de participação na Dotz.

Sobre a Integer\OutPromo: Integer\OutPromo é a operação brasileira do The Integer Group, um membro-chave do Omnicom Group Inc. É uma das principais agências globais de Shopper Marketing, promoções, ativações e varejo on e off line. Uma agência que oferece maneiras inovadoras para marcas e varejistas envolverem e conectarem-se com os seus shoppers, transformando todos momentos em momentos de conversão. Insights culturais são usados para inspirar ideias criativas que criam marcas e aceleram a compra tanto dentro como fora da loja. O The Integer Group tem 28 escritórios em todo o mundo. P&G, Microsoft, Reckitt Benckiser, Mars, JBS, Diageo, Camil e Bauducco fazem parte dos clientes atendidos pela operação local.

Fonte: Elive Assessoria de Comunicação