Cobertura do Hotel Laghetto Viverone Moinhos é pintada com as cores da Sherwin-Williams para a Casacor Rio Grande do Sul

Mostra vai até 27 de agosto

O Hotel Laghetto Viverone Moinhos está disponibilizando um transfer gratuito da Casacor Rio Grande do Sul até a cobertura do hotel, aos visitantes que comprarem os ingressos para os finais de semana. O Rooftop At Viverone conta com as cores da Tintas Sherwin-Williams e Colorgin Arte Urbana, e foi projetado pelas arquitetas Larissa Palma Dias e Cristiane Bergesch, para o circuito da mostra de 2017.

No projeto de 350 metros quadrados, as profissionais resgatam a atmosfera urbana com as cores nos tons acinzentados, sendo uma delas a Grayish (SW 6001). O tom mais escuro do cinza ficou para a fachada; e o mais claro para toda área interna, “por ser uma cor neutra e que trouxe um toque de elegância aos ambientes”, contaram as profissionais. Em frente à piscina, elas utilizaram as cores da Colorgin Arte Urbana, com desenhos realizados pelo artista Marcelo Pax.

Foto: Cristiano Bauce – arquitetas Larissa Palma Dias e Cristiane Bergesch

Nos decks, a cor preta da Tintas Sherwin-Williams foi escolhida para recuperar as madeiras, bem como modernizar “os ambientes da piscina e da área de convívio externa. Já o branco entrou em pontos específicos de acabamentos, como na estrutura metálica que contorna o pórtico de cobogos”. De acordo ainda com as arquitetas, “a qualidade das Tintas Sherwin Williams fez toda diferença em nosso projeto, trazendo qualidade e excelência para o Rooftop At Viverone”.

Inspiradas em ambientes internacionais de cidades como Nova Iorque, Dubai, Miami, Melbourne e São Paulo, “a principal vertente do projeto é proporcionar o lazer do ambiente externo com a segurança de estar em um espaço fechado”. Vale lembrar que a Tintas Sherwin-Williams é patrocinadora da Casacor Rio Grande do Sul 2017 – maior e mais completa mostra do setor de decoração, arquitetura, design de interiores e paisagismo. Neste ano, a grande inspiração dos arquitetos e responsáveis pelos 44 ambientes da mostra será o essencial e os elementos luz, cor e forma.

Foto: Luciano Bergesch – arquitetas Larissa Palma Dias e Cristiane Bergesc

SERVIÇOS: HOTEL LAGHETTO VIVERONE MOINHOS

Endereço: Rua Dr. Vale 579 – Moinhos de Vento

Transfer gratuito para visitantes da Casacor RS nos sábados e domingos.

Confirme os horários na bilheteria da mostra.

Aos que desejarem visitar apenas a cobertura do Hotel: Visitação diária com entrada gratuita.

SERVIÇOS: CASACOR RIO GRANDE DO SUL 2017

Encerramento: 27 de agosto

Local: Petrópole Tênis Clube

Endereço: R. Faria Santos, 451 – Petrópolis, Porto Alegre – RS, 90670-150

Terça a sexta, das 15h às 21h

Sábado e domingo, das 12h às 21h

Ingressos: R$40,00 (de terça a sexta), R$ 44,00 (sábado, domingo e feriado)

Meia para estudantes e idosos.

Passaporte: R$120

Mais informações no site: casacor-rs.com.br

