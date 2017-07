As melhores coisas do mundo será exibido no Cineclube UFGD neste sábado

O filme As melhores coisas do mundo (2010) será exibido na sessão do Cineclube UFGD deste sábado (22). O longa-metragem dirigido por Laís Bodanzky foi vencedor em oito categorias no Cine PE 2010, entre elas melhor filme, melhor ator, melhor roteiro e melhor direção. A sessão é gratuita e será realizada às 17 horas no cineauditório da Unidade I (Rua João Rosa Góes, 1761 – Vila Progresso). O filme faz parte da programação de férias escolares do Cineclube UFGD, voltada ao público infanto-juvenil.

A comédia retrata a história de Mano (Francisco Miguez), um adolescente de 15 anos. Ele está aprendendo a tocar guitarra com Marcelo (Paulo Vilhena), pois deseja chamar a atenção de uma garota. Seus pais, Camila (Denise Fraga) e Horácio (Zé Carlos Machado), estão se separando – o que afeta tanto ele quanto seu irmão mais velho, Pedro (Fiuk). Sua melhor amiga e confidente é Carol (Gabriela Rocha), que está apaixonada pelo professor Artur (Caio Blat). Em meio a estas situações, Mano precisa lidar com os colegas de escola em momentos de diversão e também sérios, típicos da adolescência nos dias atuais.

Confira o trailer de As Melhores Coisas do Mundo: https://www.youtube.com/watch?v=-jgSPH6zVEI

INSCRIÇÕES

Para quem deseja participar toda semana do Cineclube UFGD e receber certificado de atividade de extensão, o projeto informa que as inscrições são permanentes e feitas através da lista de presença de cada sessão. Além disso, quem quiser pode participar também das sessões do Cineclube realizadas na Unidade 2 (sala 07 da FACALE), toda quinta-feira, às 16h, pelo Grupo de Estudos InterArtes.

Fonte: UFGD