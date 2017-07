Regatta Yachts e Sessa Marine participam da 2ª edição do Salão Náutico da Marina Itajaí

A Regatta Yachts participa do próximo Salão Náutico de Itajaí, que tem início na próxima quinta-feira, dia 20 de julho. Durante a Feira estrão expostas as embarcações Sessa Marine F42, C40 e KL 27. Modelos conhecidos pelo sofisticado design italiano.

O evento será realizado de 20 a 23 de julho, das 11h às 21h, na sede da Marina Itajaí localizada na Avenida Vereador Carlos Ely Castro n° 100, no centro da cidade catarinense.

Atuando como dealer também no Sul do Brasil desde agosto de 2016, a Regatta Yachts acredita que o evento é um ótimo momento para fortalecer ainda mais essa parceria, onde os bons resultados sempre estiveram presentes nas operações Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil. Para os clientes é uma excelente oportunidade de negócios, onde os barcos ficam expostos com configuração diferenciada e preços especiais.

“Temos ótimas expectativas com relação ao Salão, nosso histórico de bons negócios durante e após eventos náuticos é muito significativo , estaremos apresentando a F42, a C40 e a KL27, a linha mais desejada do seguimento de barcos médios do Brasil. Em 6 anos colocamos quase 200 barcos na água com o comprometimento em oferecer o que há de melhor em qualidade de equipamentos e acabamentos que existe em nosso mercado”. Contou Marcelo Galvão Bueno, diretor da Regatta Yachts.

A previsão da organização do evento é reunir cerca de 15 mil visitantes . Ao todo, serão 40 vagas molhadas para embarcações em exposição entre 21 a 125 pés.

A F42 foi desenvolvida especialmente para o mercado brasileiro e é o equilíbrio perfeito entre refinamento e funcionalidade. O modelo, conhecido por ter o fly mais espaçoso de sua categoria e oferecer alto desempenho de navegação, possui comprimento total de 13,20 metros e uma organização surpreendente de ambientes, capaz de comportar até 12 passageiros.

A lancha C40 é o barco mais vendido do portfólio da Sessa Marine no Brasil. O sucesso é justificado pelo design elegante e inovador, navegação estável e excelente otimização espaço interno. São duas cabines e uma cozinha completa composta por minibar, balcão de apoio, prateleiras e fogão. O acabamento interno é todo feito em madeira e grandes painéis de vidro na estrutura linear da embarcação garantem uma ótima iluminação natural.

Já a KL 27, faz parte da linha esportiva da Sessa Marine que traz uma nova proposta de embarcação, mais compacta e aberta , para privilegiar a navegação e o lazer ao ar livre. A embarcação valoriza o espaço externo com amplo e confortável solário, além de trazer o espírito esportivo que os brasileiros tanto gostam.

Sobre a Regatta Yachts

A unidade de negócios Regatta Yachts é dealer de grandes estaleiros como Regal Boats e o italiano Sessa Marine, que representa hoje uma das marcas mais prestigiadas e desejadas do segmento náutico, sendo reconhecido internacionalmente por seu dinamismo e sua capacidade de inovação.

A empresa tem como um de seus pilares o excelente e personalizado atendimento aos seus clientes. A escolha pela marca Regatta Yachts reflete a confiança e excelência no padrão de relacionamento que se inicia na compra da embarcação até o exclusivo serviço de pós-venda que a Empresa oferece por meio de uma das melhores estruturas do Brasil. Uma solução completa para tornar a vida a bordo ainda mais divertida e segura.

Fonte: Imprensa Social Luciana Melo