Ex-BBBs, Ana Paula Renault critica Emilly Araújo: “Continuou patética do mesmo jeito”

No ‘Luciana By Night’ desta terça-feira (18), Luciana Gimenez recebe a jornalista Ana Paula Renault. Envolvida em grandes polêmicas depois de participar de um reality show, a mineira revela ter entrado no programa sem pretensão alguma e se comportado de forma transparente, desde o início: Na época estava com 34 anos, não tinha me encontrado profissionalmente e dei um tiro no escuro. Escrevi toda a verdade e acho que por isso me escolheram. Não era mais especial que ninguém, me expus exatamente como sou.

Formada em jornalismo e com duas pós-graduações no currículo, Ana Paula revela não ter encontrado motivação para iniciar a profissão, já que sempre teve uma vida confortável. Nada me despertava para trabalhar com gosto e alegria. Nunca comunguei desta experiência e meu pai não me obrigava a nada. Até tentei algumas vezes, mas acordava desmotivada e isso me frustrava muito, relembra a bela, que atualmente se encontra em um cenário diferente. Estou tentando colocar meu diploma de jornalista para funcionar, temos vários projetos vindo por aí e é só mudança atrás de mudança. Desde que saí do reality, não parei um segundo, comemora.

Conhecida por seu jeito explosivo e sincero, ela diz para Gimenez que sempre se comportou assim, classificando sua personalidade como espontânea. Não sou briguenta, sou reativa. Se eu escuto algo que não gosto, vou lá e falo. Tento sempre me mostrar presente nos lugares e estar bem. Acho que é importante você poder demonstrar sempre sua opinião, diz.

No início de 2016, a modelo e atriz Monique Evans postou em seu Twitter uma crítica a Ana Paula, chamando-a de manipuladora, prepotente, arrogante e preguiçosa. No palco do programa, a jornalista não demonstra mágoa da eterna Titia e a elogia: Sempre gostei da Monique e tenho o mesmo pensamento até hoje. Gosto dela, mesmo ela não gostando de mim.

Ao contrário de Monique Evans, Emilly, a vencedora da última edição do reality, não tem nenhuma afeição por parte de Ana Paula. Não é uma pessoa que eu gosto. Não conheci e nem quero. Somos muito diferentes, não concordo com várias atitudes dela e, tanto dentro quanto fora da casa, ela continuou patética do mesmo jeito, dispara.

Ao final da atração, Luciana Gimenez desafia Ana Paula a apresentar um telejornal e ela demonstra que entende de improvisos, tirando de letra a atividade proposta.

Apresentado por Luciana Gimenez, o ‘Luciana By Night’ vai ao ar às terças-feiras, às 22h45, pela RedeTV!.

*Crédito/Foto: Divulgação/RedeTV!

Fonte: RedeTV