Evento para pets promove encontro de raças

Parque de diversões para cães Pet&Play fica no Shopping Campo Grande até o próximo domingo com diversas atividades

O Pet&Play, maior evento de diversão pet do Estado, já está nos seus últimos dias, mas ainda tem muita diversão para os pets e informação para os tutores. Durante essa semana, todos os dias acontecem os encontros de raças, além de palestras com um especialista. A atração permanece no Shopping Campo Grande até o próximo domingo (23).

A gerente de marketing do Shopping, Christiane Mattos Calvo, destaca que o objetivo é aproximar os tutores que tenham cãezinhos da mesma raça e favorecer a troca de experiências entre eles. “Esses encontros são interessantes porque proporcionam conhecimento e identificação entre os tutores que possuem cães da mesma raça, com comportamentos parecidos, além de ser uma opção de entretenimento para as famílias”, ressalta.

Os encontros serão realizados de terça a sexta-feira, às 19h e no domingo às 18h. A programação foi dividida entre as raças, sendo terça-feira (18), Goldens e Labradores; quarta-feira (19), Bull Francês; quinta-feira (20), raças de pelo longo (Shitzu, Lhasa, Maltês e York); sexta-feira (21), Bull Inglês e vira-latas e no domingo (23) será a vez dos cãezinhos da raça Spitz Alemão.

Além dos encontros, a programação inclui ainda conversas orientadas pelo adestrador Tony Cão, com dicas e orientações do especialista para os cuidados do dia a dia com os pets. Na sexta-feira (21), às 19h30, o tema será “Socialização de filhotes” e domingo (23), às 17h, o assunto é “Por que não punir seu cão”.

As atividades extras são gratuitas, oferecidas pela Be Dog Espaço de Convivência Animal em parceria com o Shopping Campo Grande, no espaço Pet&Play, na Expansão, 2º piso – em frente à Praça de Alimentação.

Pet&Play

O Pet&Play é um parque de diversões cuidadosamente projetado para a alegria dos seus “cãovisitantes”. A área de brincadeiras é formada por três atrações para receber até 20 pets ao mesmo tempo até 30 minutos, pelo valor de R$20, sendo que os tutores têm entrada gratuita e presença obrigatória. A primeira brincadeira é a piscina de bolinhas para cães de pequeno e grande porte. Já no labirinto, os pets podem mostrar toda sua destreza para achar o caminho da saída e, se precisar de ajuda, os profissionais estão sempre por perto. Para os cães mais aventureiros, com muita energia para gastar, há o espaço ideal, o Agility, com escorregadores e obstáculos em formato de rodas.

Os cães que gostam de água podem se divertir por até 30 minutos em uma piscina de 25m² em formato de osso. A atração suporta cinco participantes ao mesmo tempo e conta com a supervisão de profissionais. Esta atração é gratuita, mediante apresentação do ingresso para o Circuito Agility. Todas as atrações serão monitoradas por adestradores e cinotécnicos da Be Dog. Depois da brincadeira, os pets devem seguir para a operação banho, com preços a partir de R$ 20 (apenas a secagem).

Na Lord Pet Store, o cliente encontra à venda petiscos, brinquedos inteligentes, coleiras e guias diferenciadas, caminhas, roupinhas e várias outras novidades para cães e humanos fãs do mundo animal.

Serviço:

Pet&Play – Shopping Campo Grande

Valor: a partir de R$ 20

Data: até 23/07

Local: 2º Piso Expansão, em frente à Praça de Alimentação

Horário: Segunda a sexta: das 15h às 21h | Sábado: das 10h às 21h | Domingo: 12h às 20h

Fonte: Grupo Sato