MEGA-SENA PROMETE PAGAR R$ 68 MILHÕES NESTA QUARTA-FEIRA

Sorteio do concurso 1.950 será em Atibaia (SP) Nesta quarta-feira (19), a Mega-Sena pode pagar R$ 68 milhões para quem acertar os seis números da sorte. O concurso 1.950 da modalidade será sorteado às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está na cidade de Atibaia, interior paulista. O prêmio da Mega-Sena pode render mais de R$ 376 mil por mês, se aplicado na Poupança da CAIXA. Apenas com esse rendimento, o novo milionário pode adquirir 20 bilhetes de volta ao mundo, estimado em 6 mil dólares. Por ter final com o número zero, o concurso 1.950 recebe um adicional de 22% do total destinado a prêmio dos últimos cinco sorteios – o mesmo ocorre a cada final cinco. Como jogar:

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Para jogar, basta marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). Clientes da CAIXA com acesso ao Internet Banking podem fazer suas apostas pelo computador. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona diariamente, das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte. O preço da aposta simples, com seis números, é R$ 3,50. Apostas múltiplas e Bolão CAIXA:

A aposta múltipla (jogos com 7 a 15 números) aumenta a probabilidade de acerto, conforme tabela abaixo: Os apostadores podem ainda somar forças com amigos e familiares e utilizar a opção Bolão CAIXA, na qual o valor da aposta é dividido pelo grupo, assim como o prêmio – em caso de acerto nas faixas de premiação. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente. 18/07/2017

Assessoria de Imprensa da CAIXA

(61) 3206-9182 / 4487

caixa.gov.br/agenciacaixadenoticias | @imprensacaixa | imprensa.loterias@caixa.gov.br