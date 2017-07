Projeto Recicla Santa Casa arrecadou mais de R$ 10 mil

O projeto Recicla S.C. implantado no 2º semestre de 2008, tem como intuito realizar a reciclagem de alguns materiais descartados na instituição. Em nove anos cerca de R$ 10.630,53 foram arrecadados na venda de papelão, metal, papel e plástico que anteriormente eram descartados.

Segundo o gestor de higiene e limpeza, Laércio Fação, um dos idealizadores do projeto, o importante é conscientizar os colaboradores a cuidar do meio ambiente e contribuir financeiramente com o hospital.

“Pensando no lixo comum identifiquei que poderíamos começar a reciclar e ganhar dinheiro para o hospital. Mobilizamos os colaboradores a fazerem a sua parte e assim nós conseguimos arrecadar valores reciclando lixo, que se não fosse separado, não teria valor algum”, completou Laércio.

Para o administrador, Rafael Carnaz Prado, a união de todo o time da Santa Casa em relação ao projeto fortalece a instituição. “Parabenizo a iniciativa do gestor Laércio e toda a equipe de higiene e limpeza que preocupou-se em contribuir com o hospital fazendo a diferença em seu setor. Evidencio que o apoio dos colegas de trabalho também é essencial para o sucesso do projeto”.

Em diversos setores da Santa Casa foram instalados caixa de papelão com o ‘cantinho da reciclagem’ para facilitar a separação do lixo entre os colaboradores.

