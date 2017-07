Atletas de Três Lagoas conquistam 69 medalhas no Brasileiro de Luta de Braço em SP

Lutadores representaram o Estado na competição e garantiram maioria dos prêmios

A seleção sul-mato-grossense de luta de braço terminou em segundo lugar geral no 16º Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais da modalidade, que foi disputado em Campinas (SP). A equipe faturou 75 medalhas, sendo 35 de ouro, 24 de prata e 16 de bronze.

O resultado obtido neste final de semana é superior ao atingido na edição anterior do brasileiro, em junho. Na ocasião, Mato Grosso do Sul tinha terminado em terceiro lugar geral.

O grande destaque para a equipe vice-campeã ficou para os atletas da cidade de Três Lagoas que faturaram 69 do total de medalhas conquistadas pelo time do Mato Grosso do Sul. Os prêmios foram conquistados nas categorias sênior, máster 1 e sub-21, no masculino e no feminino.

A expressiva quantidade de medalhas se da pelo fato de cada competidor disputar em mais de uma categoria, além de jogar com braço esquerdo e braço direito. Os sul-mato-grossenses foram representados por 30 competidores, sendo 28 deles da Cidade das Águas.

O desempenho positivo na competição deve resultar na convocação de atletas para a Seleção Brasileira que deverá ir ao Mundial que será realizado em Budapeste, Hungria, em setembro. “Estamos aguardando a confirmação das convocações da Confederação Brasileira. Vários lutadores atingiram o índice para disputar o mundial”, explicou José Carlos Vicente Queiroz, presidente da Associação Três-lagoense de Luta de Braço (ATLB).

Os atletas de Três Lagoas contam com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (SEJUVEL) e fizeram a viagem para a disputa do campeonato por meio de uma parceria com a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).