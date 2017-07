Reino Unido antecipa data para elevar para 68 anos idade de aposentadoria

O governo britânico anunciou nesta quarta-feira (19) sua decisão de antecipar para 2037, sete anos antes do previsto, a data em que elevará de 67 para 68 anos a idade de aposentadoria no Reino Unido, a fim de economizar custos. As informções são da Agência EFE.

O ministro de Trabalho e Pensões, David Gauke, disse que a mudança de data, que afeta a cobrança da pensão estatal, responde às recomendações de um relatório independente apresentado no início deste ano.

Segundo os novos planos, a idade de aposentadoria subirá progressivamente a 68 anos entre 2037 e 2039, e não mais entre 2044 e 2046 como previsto anteriormente.

A medida vai afetar pessoas nascidas entre 6 de abril de 1970 e 5 de abril de 1978.

A antecipação da nova idade de aposentadoria vai permitir ao Estado britânico uma economia de £74 bilhões em 2045/46, disse o ministro.

Segundo os dados oficiais, o número de aposentados com direito a receber a pensão estatal aumentará entre 12,4 milhões a 16,9 milhões nos próximos 25 anos.

Gauke declarou que o aumento da longevidade dos cidadãos, ainda que seja algo para se comemorar, apresenta “desafios para o governo”, que precisa “encontrar um equilíbrio entre o financiamento da pensão estatal e assegurar um tratamento justo às futuras gerações de contribuintes”.

A pensão estatal geral no Reino Unido é de £159,55 libras por semana, exceto em alguns casos não comuns no setor público, onde pode estar vinculada ao salário.

O governo britânico obriga as empresas e os trabalhadores a contribuírem com uma porcentagem determinada do seu salário a planos de previdência privada.