Crea-MS e Corpo de Bombeiros promovem encontro com engenheiros de Três Lagoas

O Corpo de Bombeiros lançou recentemente, o Sistema Prevenir, uma ferramenta via internet, que recepciona Processos de Segurança contra Incêndio e Pânico, o PSCIP. Edificações de uso público e coletivo para funcionar devem, anualmente, renovar seu Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar, documento emitido após aprovação do PSCIP.

No Prevenir, profissionais com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (Crea-MS) habilitados a elaborar e executar projetos contra incêndio e pânico protocolam e acompanham diversos serviços relacionados ao PSCIP de edificações, ocupações temporárias e instalações e áreas de risco, atendendo ao previsto na Lei Estadual nº 4.335/2013, que Instituiu o Código de Segurança Contra Incêndio, Pânico e outros Riscos em Mato Grosso do Sul.

Todo este processo resulta na emissão do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar. O CVCBM online é emitido, via Sistema PREVENIR, certificando que a edificação foi enquadrada como sendo de baixo potencial de risco à vida ou ao patrimônio e concluiu com êxito o processo de regularização quanto à segurança contra incêndio e pânico junto ao CBMMS.

Durante a ocasião, o Crea-MS apresentará aos profissionais Crea Ágil, em funcionamento desde agosto de 2016, é uma ferramenta que virtualizou atendimentos e procedimentos, possibilitando que os profissionais façam solicitações e emitam documentos e certidões necessários ao exercício de suas atividades, de forma rápida e prática.

Os encontros ainda serão realizados em Coxim (21/07), Naviraí (24/07), Aquidauana (26/07), Corumbá (27/07) e Campo Grande (3/08).

Serviço:

O quê: Encontro Técnico Digitalização de Processos em Três Lagoas

Quando: 20 de julho, às 19h, no auditório do Senai

Inscrições: gratuitas no site www.creams.org.br

Fonte: Imprensa Social Janine Gonzales