Clássico entre São Paulo e Corinthians tem ingressos disponíveis para resgate com pontos Livelo

Torcedores poderão assistir ao jogo no camarote Wolff Sports, no Estádio do Morumbi; ingressos já estão disponíveis na plataforma da Livelo

São Paulo, 20 de julho de 2017 – Torcedores do Corinthians e do São Paulo poderão assistir ao clássico entre os times do camarote com ingressos resgatados com pontos na plataforma da Livelo, programa de fidelidade criado por Bradesco e Banco do Brasil.

Os ingressos para o camarote Wolff Sports no estádio do Morumbi, em São Paulo, estão disponíveis para resgate por 21.000 pontos e dão direito, ainda, a comes e bebes não alcoólicos a vontade.

Além disso, torcedores do São Paulo podem resgatar ingressos para o mesmo camarote nos jogos São Paulo X Sport, São Paulo X Coritiba, São Paulo X Cruzeiro, São Paulo X Grêmio, São Paulo X Ponte Preta e São Paulo X Vasco. Os ingressos para esses jogos estão disponíveis por 16.800 pontos, e são limitados ao estoque.

Na Livelo, os clientes interessados também podem usar a opção Pontos+Dinheiro, na qual o usuário tem a opção de completar o resgate com o cartão de crédito.

Como utilizar

Para trocar pontos por recompensas na plataforma da Livelo, todos os interessados devem acessar: livelo.com.br.

Sobre a Livelo

Criada em 2014 a partir da união entre Banco do Brasil e Bradesco, a Livelo tem mais de 15 milhões de clientes e 33 parceiros. A empresa iniciou suas operações em 2016 com o objetivo de oferecer a melhor experiência no resgate de pontos ao consumidor brasileiro, com diversos produtos e serviços reunidos em um marketplace próprio. Atualmente, a Livelo tem parcerias estratégicas com grandes empresas como Fast Shop, Netshoes, Zattini, Wine.com.br, Pão de Açúcar Mais, Clube Extra, Extra.com, PontoFrio.com, CasasBahia.com, Magazine Luiza, Satelital, Shell, M4U (Recarga de Celular Vivo/Claro/Tim/Oi), CVC, Submarino Viagens, WLC Store, Le Club AccorHotels, Easylive, Zarpo, Multiplus, Smiles, Tudo Azul, Amigo Avianca, Victoria TAP e Dotz. Além disso, também é possível fazer doações de pontos para os parceiros AACD, Casa Hope, Graacc, Apae, Doutores da Alegria, Unicef, Pastoral da Criança e Médicos Sem Fronteiras.

