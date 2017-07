Prefeito, Senadora e Deputado conversam sobre o desenvolvimento de Três Lagoas

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, acompanhado dos secretários municipais, recebeu em audiência oficial na Prefeitura, na manhã desta quinta-feira (20), a Senadora Simone Tebet e o Deputado Estadual Eduardo Rocha. A conversa girou em torno dos principais problemas da Cidade.

O Prefeito voltou a insistir na necessidade de investimentos do Governo Federal para a realização de grandes obras de drenagem, entre elas o acesso ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). As dificuldades enfrentadas pelo País devido à crise financeira e política são os principais entraves na busca de recursos para as grandes obras. O Prefeito falou dos projetos de melhorias em vários segmentos e solicitou apoio de Simone e Rocha.

O programa Lote Urbanizado, do Governo do Estado também pautou a reunião. Guerreiro lembrou que o Município está viabilizando terrenos para o projeto. Os grandes investimentos empresariais da Cidade e da Região, como a ampliação da Fíbria, o retorno das obras da UFN3 Fertilizantes e as vantagens para Três Lagoas, com emprego e renda, também foram abordados.

O Prefeito falou sobre a cedência das instalações da NOB para o Município que já está em estágio adiantado e as finalidades da área que deverá ser doada pela União para construção do prédio próprio da Prefeitura e outras instalações.