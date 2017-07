Setores do Hospital Auxiliadora se destacam com evolução do Programa +5S

O Hospital Auxiliadora continua evoluindo com o programa +5S, na última auditoria realizada essa semana alguns setores da instituição se destacaram conseguindo atingir o selo ouro.São eles: Financeiro, Qualidade, Cadastro, Faturamento, Unidade Laura Vicuña, Hemodiálise, Psicologia, Pediatria e SCIH. Parabéns a todos pela conquista e vamos continuar melhorando nossos índices.

Para a líder do programa, a Supervisora de Qualidade Cláudia Andrea Laverde, os resultados positivos se traduzem na melhoria dos processos de trabalho e na satisfação dos clientes. “Apesar da simplicidade dos conceitos e da facilidade de aplicação na prática, a sua implantação efetiva não é uma tarefa simples. Isto porque a essência dos conceitos é a promoção de mudança de atitudes e hábitos das pessoas, que geralmente são resistentes a mudanças. É interessante observar que após experimentar os benefícios da filosofia, começam a incorporá-los e aperfeiçoá-los na rotina de trabalho diário”, comentou.

O programa, que tem como finalidade mobilizar, motivar e conscientizar toda a empresa para a Qualidade Total, por meio da organização e da disciplina no local de trabalho; é implantado com o objetivo específico de melhorar as condições de trabalho e criar um ambiente de qualidade, diminuir desperdícios, reduzir custos e aumentar a produtividade da empresa como um todo.

De acordo com coordenador de faturamento do Hospital Auxiliadora, Daniel de Sá que conseguiu avançar do selo prata para o selo ouro é um reconhecimento do esforço de toda a equipe. “Procuramos por em prática o que aprendemos com a filosofia do 5S. Equipe muito comprometida, mudamos algumas atitudes e hoje conseguimos esse privilégio do selo ouro para o setor”, disse.

Outro setor que também teve a evolução para o ouro foi a unidade Laura Vicuña, e um dos responsáveis juntamente com toda a equipe do setor, o concierge Marcus Vialle afirmou que o trabalho em grupo e conscientização para as melhorias nos processos foi um dos motivos para a conquista do selo ouro. “O envolvimento de todos do setor em busca de melhorias de organização e no dia-a-dia resultou nesse resultado positivo, que visa agilizar o trabalho e otimizar recursos da instituição”, afirmou.

O desenvolvimento do Programa +5S reflete em melhorias dos processos internos da instituição, e não seria possível sem o apoio e o engajamento dos líderes da instituição e dos auditores do programa. Os cinco sensos, que você pode colocar em prática no seu dia a dia, são:

S E I R I – Senso de Utilização;

S E I T O N – Senso de Ordenação;

S E I S O – Senso de Limpeza;

S E I K E T S U – Senso de Saúde;

S H I T S U K E – Senso de Auto-Disciplina.

Adriano Vialle

Galeria de Imagens: Divulgação