O.J. Simpson consegue liberdade condicional e deixará a cadeia em outubro

Falta muito pouco para O.J. Simpson voltar às ruas.

Em audiência realizada nesta quinta-feira, o ex-jogador do Buffalo Bills e artista de Hollywood, teve aceito seu pedido de liberdade condicional, e deixará a cadeia no dia 1º de outubro, quando completará 9 anos de prisão.

O ex-astro da NFL está, desde 2008, no presídio de Lovelock, em Nevada, cumprindo pena de 33 anos por sequestro e assalto à mão armada, após tentar ficar com peças que alegavam ser suas e estavam em posse de um negociante de objetos históricos ligados ao esporte.

Durante a sessão, que durou 1 hora e 15 minutos, O.J. fez várias afirmações que repercutiram nos Estados Unidos. Ao contar sobre um dos cursos que fez na prisão, sobre evitar conflitos, ele disse: “Eu basicamente tive uma vida livre de conflitos”.Além disso, garantiu que “nunca foi acusado de ter puxado uma arma para alguém”.

A filha de O.J., Arnelle, desculpou o pai, que recebeu apoio até mesmo de uma de suas vítimas, Bruce Fromong. “É hora de dar a ele uma segunda chance. É hora dele ir para casa com sua família, seus amigos”, disse Fromong, garantindo ainda que iria buscar O.J. na saída da prisão.

No final da audiência, o ex-jogador dos Bills pediu desculpas pelo aconteceu em Nevada. “Eu lamento que as coisas ficaram daquele jeito. Eu não tive intenção de cometer um crime”, afirmou.

Na sessão realizada nesta quinta-feira, nada do caso de 1995, quando foi acusado de assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown, e seu amigo, Ronald Goldman, foram citados. Na ocasião ele foi absolvido após um longo, polêmico e midiático julgamento. A trajetória do ex-atleta, da fama até a cadeia, pode ser conferida no documentário O.J. Made in America, produzido pela ESPN e que levou um Oscar. A obra está disponível no WatchESPN.

© Getty Images News Após 9 anos na cadeia, O.J. voltará às ruas

