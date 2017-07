Rachel Apollonio assina com Rede Snack

A youtuber retomou seu projeto pessoal e divulgará vídeos toda semana com desafios, dicas de treinos e curiosidades



Com apenas 22 anos Rachel Apollonio conquistou a internet com seu carisma, beleza e hábitos saudáveis. Com mais de 1,3 milhões seguidores no Instagram e cerca de 91 mil inscritos no Youtube, a digital influencer assinou com a Snack e transformou seu canal no mais novo parceiro da Rede.

Conhecida pela empresa e nas mídias por fazer parte do Nosso Canal (que reúne youtubers famosas em vídeos de beleza e desafios), Rachel está atendendo aos pedidos dos internautas e retomando esse projeto que começou no ano passado e que ainda tem muito para mostrar.

“Estou muito feliz em fazer essa parceria com a Snack, que já produzia o Nosso Canal, e que agora vai ficar juntinho comigo nesse projeto. Fazia tempo que queria oficializar esse novo relacionamento profissional para o meu canal, e a hora chegou!”, completa a youtuber.

Com vídeos sobre seu lifestyle, desafios com convidados, dicas de treinos e alimentação, o canal Rachel Apollonio vai mostrar um pouco da rotina dessa digital influencer que ama esportes, praia e natureza, e conquistou milhares de pessoas que se identificam com seu jeito fácil e aventureiro de viver a vida.

“A Rachel Apollonio é uma das pessoas mais carismáticas e autênticas das redes sociais. Sua influência dentro do segmento fitness, bem estar e esportes no Instagram agora se estende ao YouTube com um canal de crescimento muito rápido”, explica Nelson Botega, CEO da Snack.

A estudante de teatro adora dividir seus planos e compartilhar o que aprende no dia-a-dia e já garante que dicas não vão faltar. O canal terá vídeos novos toda semana e promete mostrar um pouco mais desse mundo e dessa mulher que tem tudo para te conquistar. Clique aqui e vem conhecer: www.youtube.com/rachelapollonio

Sobre Rachel Apollonio

Rachel Apollonio é uma das principais expoentes da nova geração de blogueiras e influenciadores digitais, que se utilizam das diversas mídias sociais para expor o seu dia a dia. Quem a acompanha pelo Instagram, Insta Stories, Snapchat ou pelo YouTube, logo reconhece em seu perfil adjetivos como versatilidade, espontaneidade, maturidade, alegria e doçura como grandes diferenciais!

Embora os estilos fitness e saudável de viver sejam suas marcas registradas, Rachel demonstra despojamento em seu cotidiano, convivendo com as mais diferentes pessoas, situações e locais de maneira natural e desembaraçada.

É atriz e apresentadora de um canal no YouTube, com vídeos sobre seu lifestyle de treinos e esportes, dicas de alimentação e recebendo convidados ilustres para bate papos e desafios. Além disso, demonstra ter paixão por viajar, sempre dando dicas interessantes aos seus seguidores sobre lugares, hotéis, passeios e restaurantes inusitados.

Sobre a Rede Snack

A Rede Snack, fundada pelos publicitários Vitor Knijnik e Nelson Botega, é uma rede multiplataforma brasileira. Ela cria, produz, desenvolve e distribui conteúdo original multiplataforma (YouTube, Facebook, Snapchat, SVODs), e possui 3 unidades de negócio.

Snack Creators – área de production service, comercialização e gerenciamento para os talentos mais influentes do país como PC Siqueira, Barbixas, Flavia Pavanelli, entre outros.

Snack Studios – área de desenvolvimento e produção de séries originais multiplataforma, como o Amigo Gringo apresentado por Seth Kugel, conhecido por sua coluna The Frugal Traveler do New York Times, OK!OK!, canal sobre o mundo pop mais visto do YT Brasil, Vendi meu Sofá com a fitness girl Gabriela Pugliesi, Nosso Canal, apresentado pelas garotas mais bombadas da internet, Casa do Saber, de entretenimento cultural, entre outras séries originais.

Snack Brands – serviços de criação, produção, mídia e inteligência audiovisual digital para agências e marcas. A área é responsável pela criação e produção do maior canal de marca do YouTube Brasil, Mundo da Menina by Pampili, que já ultrapassou 1M de inscritos, em parceria com a Sociedade Criativa da publicitária Tetê Pacheco.

A Rede Snack tem mais de 13 milhões de inscritos no YouTube, 13 mil vídeos publicados, mais de 1,7 bilhões de visualizações.

