Consórcio Realiza amplia em 60,95% a média mensal de venda de cotas de imóveis na região Sudeste no primeiro semestre de 2017

As cotas de imóveis dispararam nas vendas em comparação às demais comercializadas pelo Consórcio Realiza no Sudeste

Na região Sudeste, a média de adesões mensais de cotas de imóveis no primeiro semestre de 2017 chegou a 60,95%, ultrapassando o segundo lugar, que coube aos veículos pesados cujo alcance foi de 17,55%.

Na média nacional, a comercialização de imóveis não ocupou o primeiro lugar, mas o segundo no período de janeiro a maio de 2017, segundo dados da ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio.

Para o Consórcio Realiza o resultado é excelente, pois está acima dos indicadores do mercado.

“A meta para o segundo semestre é ainda mais arrojada, manter o índice de venda de imóveis e aumentar a venda dos demais produtos oferecidos pela Realiza”, informa Ricardo Tomita, Diretor da Realiza.

A empresa está há 20 anos no mercado de consórcios e conta com 12 filiais distribuídas nas cinco regiões do país e mais de 25 mil clientes ativos.

Sobre a Realiza: Empresa especializada em consórcio com 20 anos de atuação em comercialização de cotas de imóveis, motos, carros e caminhões. Com sede em São Paulo, atualmente a companhia conta com 12 filiais, distribuídas em diversas regiões do Brasil, com mais de 400 profissionais internos e externos, e mais de 25.000 clientes ativos. Está entre as principais empresas de comercialização de consórcio, com alto índice de fidelização de clientes e total credibilidade. A Realiza é autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios). Visite o site: www.consorciorealiza.com.br

Fonte: FranPress Comunicação Corporativa