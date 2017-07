Separação dos pais: como os livros podem ajudar na adaptação das crianças

São Paulo, julho de 2016 – Terminar um relacionamento nunca é uma decisão fácil, e quando se trata de uma separação com filhos, o processo fica ainda mais difícil. As crianças são as que mais sentem com essa mudança e, por isso, independentemente dos motivos que levaram o casal a tomar a decisão, é fundamental que os impactos na vida dos filhos sejam amenizados – afinal, as diferenças entre o casal não podem se tornar um problema dos filhos.

Para as famílias que vivem essa situação, a pergunta que fica é: como abordar esse assunto com os pequenos? “Cada faixa etária pede uma abordagem diferente, mas o mais importante é que os pais expliquem para a criança que ela não tem qualquer parcela de culpa pela separação. É essencial que ela também entenda que a decisão foi tomada pelo casal, por motivos que não têm relação com o pequeno. É fundamental esclarecer que, independente de estarem ou não juntos, os pais não deixarão de cuidar e amar o filho, pois continuarão a ser uma família”, explica Letícia Araújo, psicóloga da Equipe de Curadoria da Leiturinha, o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil.



Dependendo da idade, os pequenos tendem a reagir à nova situação de uma maneira diferente. Quanto mais novos, mais rápido a adaptação. No entanto, quando são maiores, podem se mostrar mais resistentes, com comportamentos agressivos, como birras e desobediências. É um processo natural, pois a criança tem medo da mudança e sente-se insegura e abandonada. Por isso, é muito importante a presença dos pais nesse processo de adaptação e, se necessário, o acompanhamento de um psicólogo.



“Com a separação, os filhos podem ver com mais ou menos frequência uma das partes. Qualquer que seja o caso, é fundamental que os adultos tenham consciência do que é melhor para o bem-estar da criança para tornar esse processo o mais tranquilo possível. Conversar e se mostrar presente, com demonstrações de afeto e carinho, é muito importante para que a criança compreenda que continuará a ser amada e cuidada. Também é importante esclarecer, o quanto antes, como serão as coisas a partir de agora. Conhecer e entender a nova rotina trará segurança para seu filho”, afirma Letícia.

Para ajudar os pais nesse processo tão delicado, a Leiturinha indica agora um livro que pode ser lido com todos da família, e que explica de forma lúdica toda a adaptação da família:

Dica Leiturinha:

Lá e Aqui

Editora: Pequena Zahar

Autores: Carolina Moreyra e Odilon Moraes

Como contar para uma criança que, a partir de agora, ela terá duas casas? Nesta história, a separação é representada de maneira delicada, respeitando as fragilidades do processo e mostrando que, com o passar do tempo, tudo ficará bem. Esta é a proposta deste livro, que foi vencedor do prêmio FNLIJ em 2016, como melhor livro da categoria Criança.

