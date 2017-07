Astellas Farma Brasil é eleita uma das melhores farmacêuticas para se trabalhar no Brasil

Astellas foi reconhecida pelo Instituto Great Place to Work®

São Paulo, julho de 2017 – A Astellas Farma Brasil (AFB) foi nomeada uma das 10 melhores farmacêuticas para se trabalhar no Brasil, segundo último ranking realizado pelo Instituto Great Place to Work®. Este é o quarto ano consecutivo que a AFB é reconhecida como uma das melhores empresas farmacêuticas para se trabalhar no Brasil. O Instituto Great Place to Work é uma consultoria global de recursos humanos, pesquisa e treinamento. O modelo Great Place to Work® é baseado em 25 anos de pesquisa e dados coletados por meio do Trust Index© Employee Survey da empresa, que é respondido anualmente por mais de 10 milhões de funcionários em todo o mundo. Este ano, 90% dos funcionários da AFB participaram da pesquisa. “A AFB se empenha para ser um ambiente de trabalho colaborativo e de apoio para todos os seus funcionários”, disse Luiz Dutra, gerente geral da Astellas Farma Brasil. “O reconhecimento do Great Place to Work valida nossos esforços ao motivar nossa equipe a maximizar seu potencial no suporte aos pacientes”. A AFB promove uma forte cultura baseada no “The Astellas Way” – uma filosofia que enfatiza o compromisso com os pacientes, a propriedade, os resultados, a compreensão e a integridade. A AFB também reconhece a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional e oferece uma série de programas para melhorar a qualidade de vida dos funcionários. “Eu trabalho na Astellas há quatro anos e encontrei um ambiente de apoio e colaborativo, tanto motivador quanto inspirador”, disse Fabio Moreira, gerente de produtos de hospital e transplantes da AFB. “Por meio do ensino de suporte da empresa e das opções de trabalho flexíveis, consegui desenvolver minha carreira”. Sobre Astellas Farma Brasil Astellas Farma Brasil, uma afiliada da Astellas Pharma Inc, localizada em Tóquio, no Japão, é uma empresa farmacêutica dedicada à melhoria da saúde das pessoas em todo o mundo através da provisão de produtos farmacêuticos inovadores e confiáveis. A Astellas Farma Brasil se concentra em Urologia, Oncologia, Imunologia e Doenças Infecciosas como principais áreas terapêuticas. A Astellas está na linha de frente da mudança na saúde para transformar ciência inovadora em valor para os pacientes. Para mais informações sobre Astellas Farma Brasil, visite: http://www.astellasfarma.com.br/ Fonte: lLorente y Cuenca