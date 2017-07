Vôlei masculino de Andradina joga pelo ouro nesta quinta às 15h no Gime

Andradina/SP

Com ginásio municipal “Agenor Francisco da Cunha” lotado e impulsionados pelo grito de “Sou Andradina, com muito orgulho, com muito amor”, o time masculino de vôlei andradinense venceu a equipe de Rio Preto e enfrenta nesta sexta-feira (21) às 15h, Avanhandava, valendo a medalha de ouro.

O vôlei feminino garantiu a medalha de bronze jogando contra Avanhandava nesta quinta-feira (20) e também foi ovacionado pelo grande público presente.

“Hoje é o último dia dos Jogos Regionais em Andradina e emocionados, podemos de dizer que cada segundo foi de muita dedicação e trabalho de equipe. Quero agradecer todos que participaram em especial, cada atleta que esteve em nossa cidade e a toda delegação andradinense, parabéns”, disse a prefeita Tamiko Inoue.

Foto: Vôlei_Andradina – Crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Disputa entre Andradina e Avanhandava no vôlei masculino encerram Jogos Regionais/Secom’s