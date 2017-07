Diversidade e Cavalgada marcam final de semana nos Festejos de 80 anos de Andradina

Andradina/SP

Seguindo o Calendário de Festejos de 80 anos de Andradina acontece nesta sexta-feira (21) o Seminário de Políticas LGBT na Praça do CEU das Artes às 19h e no sábado Encontro as 23h no Pesk Pag.

A Secretaria de Promoção a Cidadania e Direitos Humanos do Governo de Andradina está organizando o evento que reúne personalidades da cidade e da região com intuito de garantir cada vez mais informação e socialização a todos os seguimentos.

No sábado de manhã a partir das 9h com saída do Horto Educacional “Hermenegildo Gildão de Oliveira”, acontece a tradicional Cavalgada Bom Jesus da Lapa.

Os Festejos vão até o dia 31 de julho. No dia 25 de julho (terça) será a vez da Carreata de São Cristovão e no mesmo dia começam a Exposição de Fotos itinerante. Na sexta (28 de julho) ocorre a Missa do Agricultor no Assentamento Timboré. O último final de semana dos festejos começa do dia 29 de julho (sábado) com o lançamento do livro comemorativo pelos 80 anos de Andradina.

A Copa de Arrancadas também agita o sábado e domingo (30) no prolongamento da Avenida Guanabara. No domingo ainda tem o Seminário Honra na Igreja Restauração e no dia 31 de julho a Segunda com Deus na Terceira Igreja Batista fechando o mês festivo.

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Andradina-SP