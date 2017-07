Stock Car: Híbridos.Club fecha patrocínio com o piloto Tuka Rocha

Carro do piloto da RCM Competições estará com novo layout para a sexta etapa neste final de semana em Curvelo

O piloto Tuka Rocha tem novidades para a sexta etapa da Stock Car, que acontecerá neste final de semana, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Dono do carro #25, da RCM Competições estampará o patrocínio da Híbridos.Club, que se unirá aos patrocinadores HMedic, New York Yankees, Contuflex e The North Face.

“Estou muito feliz com a parceria com a Híbridos.Club, que só vem confirmar o bom trabalho que estamos fazendo. Temos um projeto a longo prazo e isso é muito importante num patrocínio esportivo. A empresa vem fortalecer ainda mais nossa participação na Stock Car e são muito importantes para o automobilismo, pois o esporte é uma ótima ferramenta de marketing e relacionamento”, destacou Tuka.

Essa será a estreia da Híbridos.Club no maior campeonato de automobilismo do país. “Buscando sempre novas tecnologias e inovação, trabalhamos com o que há de mais moderno em tecnologia e segurança, e escolhemos trabalhar com Bitcoins, pois é o que existe de mais inovador no mundo, além de ser aceito em qualquer país ainda revoluciona a forma de pagamento e transferência de valores que são feitos com segurança e sigilo absoluto. A mais recente inovação da Híbridos.club é patrocinar o piloto Tuka Rocha na Stock Car, esporte que começou inovando e hoje é o principal do automobilismo no Brasil com quase 40 anos. Essa parceria é de grande importância para o desenvolvimento do país trazendo novas tecnologias e inovações, valores que representam a Híbridos.club”, explicou o CEO da Híbridos.Club, Helio Caxias.

Em Curvelo os pilotos contarão com um shakedown de 15 minutos na sexta-feira. A atividade está marcada para as 11h15, com o primeiro treino oficial acontecendo às 13h, com uma hora de duração. No sábado está programado mais um treino livre para as 9h. A tomada classificatória será às 12h, com transmissão ao vivo do Sportv. A rodada dupla, válida pela sexta etapa do Campeonato será no domingo, às 13h, também ao vivo no Sportv.

O Que é a Híbridos.Club

A Híbridos.club é uma Startup que tem o objetivo de lançar novos projetos imobiliários usando o método crowdfunding que significa realizar projetos de forma compartilhada, todos unidos em prol da realização de um único objetivo.

Nos próximos meses desembarcará dos Estados Unidos um aplicativo licenciado da Híbridos Capital Internacional para revolucionar o mercado imobiliário. Com uma nova maneira de comprar e vender imóveis.

Fonte: MS2 Comunicação