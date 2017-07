Audições para Musical sobre a vida de Hebe Camargo recebe mais de 500 currículos no primeiro dia de inscrições

Foi lançado o edital para escolha dos atores que irão participar do Hebe, O Musical, com roteiro de Artur Xexeo e direção de Miguel Falabella. O edital foi lançado na última quarta-feira e já são mais de 500 candidatos. Inscrições seguem até o dia 27 deste mês.

Mais de 500 pessoas já estão sendo avaliadas para participar das audições para o próximo passo da Plataforma Cultural Hebe Forever, encabeçada por Cláudio Pessutti: Hebe, O Musical, que terá roteiro de Artur Xexeo e direção artística de Miguel Falabella, produção de Luiz Oscar Niemeyer e Júlio César Figueiredo Júnior, coreografia de Fernanda Chamma e Cenografia e Designer Gráfico de Gringo Cardia, um tome de peso para fazer jus à trajetória da diva Hebe Camargo. As inscrições começaram nessa quarta-feira e encerram no dia 27 de julho. Os ensaios vão acontecer em agosto e setembro e a estreia do musical está prevista para outubro deste ano.

O musical é o segundo passo da Plataforma Cultural Hebe Forever, encabeçada por Cláudio Pessutti, e que terá ainda um filme, que será desmembrado em uma minissérie para TV e um documentário, um livro fotográfico e uma exposição com o acervo de Hebe. O musical será estreado no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, seguindo para o Rio, com grandioso elenco.

Os interessados devem encaminhar breve currículo e duas fotos, uma de rosto e outra de corpo, para o email audicao@atualc.com.br e as interessadas em fazer o papel de Hebe devem colocar no assunto “Personagem Hebe”. As audições estão sendo realizadas pela Atual e pela Bonustrack.

Sobre Hebe Camargo

Paulistana de Taubaté, Hebe conquistou os brasileiros desde suas primeiras aparições como cantora, ainda na Rádio Tupi, na década de 1940. Hebe fez parte da comitiva que foi a Santos buscar os primeiros equipamentos para dar início à rede Tupi, primeira rede de televisão brasileira. Desde então, nunca mais saiu do ar, tornando-se A Rainha da Televisão Brasileira. Com sua personalidade forte, Hebe foi e ainda é um dos maiores ícones da nossa televisão: participou da primeira transmissão ao vivo, iniciou o primeiro programa feminino da TV brasileira, se tornou uma das maiores entrevistadoras do país.

Sobre a Plataforma Cultural

Liderado por Cláudio Pessutti, o projeto iniciado com a biografia de Hebe e que segue com o Musical terá ainda diversos eventos culturais, que serão lançados em 2017 e 2018, como a EXPOSIÇÃO com todo o acervo da apresentadora, como roupas e joias, e um FILME, que será desmembrado em uma MINISSÉRIE para TV e um DOCUMENTÁRIO. O anúncio dos próximos passos será realizado em breve, bem como as parcerias de peso que cada produto terá.

