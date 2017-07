Lug’s conquista a América Latina

Gigante do mercado de alimentação está presente em países como Colômbia, promove expansão nos países vizinhos e prepara inserção na Europa

Com presença maciça em 23 estados brasileiros e cerca de 120 unidades em funcionamento e construção, a gigante do mercado de fast food gourmet, Lug’s Franchising conquistou também outros países da América Latina.

Apostando em sabor, praticidade, exclusividade e rapidez, o frango no balde, sequinho por fora e suculento por dentro, as originais batatas belga da Lutosa e os pratos executivos e premium para o almoço da Lug’s foram aprovados pelo mercado latino.

Colômbia, foi um dos países vizinhos com atuação da gigante dos alimentos.

“A América Latina como um todo aprecia muito o nosso cardápio. Quando a expansão da marca começou, visitamos diferentes países, pesquisamos seus hábitos alimentares e conseguimos uma inserção vitoriosa no mercado. Nossos vizinhos receberam bem nossa marca”, destaca Ana Claudia Bilar.

As galerias de Bogotá, Colômbia, receberam recentemente novas unidades, e já um case de sucesso em crescimento.

Segundo Ana Bilar, diretora de operações, o crescimento da Lug’s deve-se à exclusividade do produto oferecido, velocidade de serviços sem deixar o padrão gourmet de lado. “Outro ponto que merece destaque é a satisfação dos franqueados, essa cumplicidade entre franqueadora e franqueado auxilia na disseminação da informação para conhecimento do público. Em 2016 crescemos 300%, 2017 já bateu os resultados do ano anterior”, ressalta.

Além da América Latina, outro destino da marca rio-pretense é a Europa. “Em feiras e reuniões de prospecção, a Europa vem recebendo muito bem os nossos produtos e estamos investindo em conhecimento de público e mercado para ampliarmos nossa participação no continente”, ressalta Ana Bilar, diretora de operações.

Na ABF Franchising Expo, a LUG’s apresenta novidades para o mercado nacional e internacional, como o Quiosque Premium com opções naturais e o Quiosque Tropical com açaí e pitaya.

