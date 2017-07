Últimos dias do Dreamland Museu de Cera no NorteShopping

Pela primeira vez no Rio de Janeiro, exposição recebeu novas peças de personalidades mundialmente conhecidas

O Dreamland Museu de Cera ficará no NorteShopping até o dia 31 de julho. A exposição está com peças inéditas, produzidas em ateliês na França e na Inglaterra, especialmente para o público da Zona Norte. Personagens como os atores Dwayne Johnson (The Rock), Sylvester Stallone, Owen Wilson, John Wayne, a atriz Marilyn Monroe e o cantor Psy chegaram ao no museu para garantir novas fotos e diversão renovada ao público de todas as idades. A grande novidade é a presença dos personagens Didi e Mussum, dos Trapalhões, as primeiras réplicas de personalidades brasileiras da exposição, localizada na Zona Norte do Rio.

Com 40 personagens de cera em tamanho natural, a atração internacional e inédita na cidade do Rio de Janeiro proporciona aos clientes a oportunidade de chegarem próximos de alguns dos maiores ícones da cultura pop mundial e de personalidades de diversos segmentos. Para a montagem do museu foi destinada uma área de 800m² localizada no Pátio do NorteShopping, toda climatizada, onde estão as figuras de cera, que impressionam por seu realismo.

Os ingressos são vendidos nas bilheterias localizadas no quiosque do primeiro piso (em frente à Sorveteria Itália) e no segundo piso (em frente ao quiosque da MAC).

Serviço:

Museu de Cera Dreamland – No NorteShopping

Onde: Pátio do NorteShopping – Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – Cachambi.

Horário de funcionamento: De Segunda à Sábado: das 13h às 21h; domingos e feriados: das 12h às 20h20.

Valor da entrada: Segunda-feira: R$16 a meia-entrada (R$32 – inteira). De terça a sexta-feira: R$21 a meia-entrada (R$42 – inteira). Aos sábados, domingos e feriados: R$26 a meia-entrada (R$52 – inteira).

PROMOÇÃO #TODOMUNDOVAI: grupos de três ou mais pessoas pagam meia-entrada desde que adquiram o ingresso e entrem juntas na exposição.

Público: Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Menores de quatro anos não pagam, acompanhados de adulto pagante. É necessário comprovar idade.

Até 31 de julho.

