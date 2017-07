Agora Brasil: Programa Semana do Planalto – 21/07/17

Prezado radialista,

Segue anexo o programa Semana do Planalto desta sexta-feira, dia 21/07/2017, que também está disponível para download no link:

http://redenacionalderadio.com.br/programas/semana-do-planalto/

Nesta edição, o programa destaca o saldo positivo de empregos gerados no primeiro semestre do ano e a expectativa de geração de novos postos daqui para a frente. A previsão é de que sejam criados mais de dois milhões de novos vagas de trabalho, nos próximos dois anos.

O Semana do Planalto também traz como destaque a reta final da liberação de saque das contas inativas do FGTS e um estudo sobre como os brasileiros tem usado os recursos já sacados.

Por fim, o programa traz a informação dos investimentos do governo federal para assegurar os atendimentos odontológicos na saúde pública brasileira e que foi necessário o aumento da tributação sobre o valor do combustível para manter a trajetória de recuperação da nossa economia.

Produzido e coordenado pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o Semana do Planalto é distribuído, via satélite, pelo mesmo canal de A Voz do Brasil, nos seguintes horários:

Sexta-feira, 18h45 (antes de A Voz do Brasil)

Sábado, 7h55 e 12h55

Domingo, 12h55 e 20h

Acompanhe e utilize!

Departamento de Relações com a Imprensa Regional

Secretaria de Imprensa

Secretaria Especial de Comunicação Social

Secretaria-Geral

Presidência da República

(61) 3411-1370

regional.imprensa@presidencia.gov.br

www.planalto.gov.br