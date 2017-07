Brasileiro de Cross Country Olímpico é o principal desafio para os atletas Shimano

Sexta-feira, 21 de Julho de 2017

Marca terá representantes ainda no Brasileiro de Downhill, XTerra Ouro Preto e Ultra Sertão Diamante

Ricardo Pscheidt em Domingos Martins (Divulgação)



Danielle Moraes (Thiago Lemos / Divulgação)



Lucas Borba (Stephane Codjia / Divulgação)



Sabrina Gobbo (Divulgação)



Laura Mira (Thiago Striteiro/Divulgação)



Suporte Neutro da Shimano (Divulgação)



São Paulo (SP) – Mais um fim de semana com grandes desafios para os atletas Shimano. O principal compromisso será o Brasileiro de MTB Cross Country Olímpico (XCO), em Domingos Martins (ES), com a participação de 14 patrocinados pela marca. Em Simão Pereira (MG), será realizado o Brasileiro de Downhill e Lucas Borba (Audax/Shimano) estará em ação. Também em Minas Gerais, Sabrina Gobbo (Trek/Pearl Izumi/Shimano) disputa o XTerra Ouro Preto, enquanto Laura Mira (Team Oggi/Isapa) compete na Ultra Sertão Diamante, uma disputa de Maratona MTB (XCM), em Diamantina (MG).

A pista capixaba que receberá o Brasileiro de MTB XCO foi montada com percurso de 4,4 km e contará com dois pontos de apoio mecânico e hidratação. Serão 14 ciclistas Shimano de seis equipes na prova: Wolfgang Olsen e Sherman Trezza (Caloi Elite Team); Mario Veríssimo, Karen Olímpio, Kennedi Lago e Luiz Renato (Team Oggi/Isapa); Rubens Donizete, Guilherme Muller e Mario Couto (Sense Factory Racing); Daniel Grossi (Team Groove); Ricardo Pscheidt (Trek Factory Racing); Jefferson Batista, João Pedro Firmeza e Danielle Moraes (AVA Project).

Tricampeão Brasileiro de XCO e o mais experiente entre os atletas patrocinados pela marca japonesa, Ricardo Pscheidt espera garantir um lugar no top 5. “Gostei bastante da pista, está bem completa com subidas longas e duras, trilhas técnicas em meio à mata e alguns pontos de retomada. Creio que temos cinco ou seis atletas com um nível bem parecido e esse título está em aberto, com qualquer um podendo vencer. Como este ano optei por competir mais provas de XCM, estou com um pouco de dificuldades em provas rápidas e intensas como o cross country. Penso que estar entre os cinco primeiros seria um grande resultado”, conta Pscheidt, que tem sua bike equipada com o Shimano XTR Di2 de transmissão de marchas eletrônica.

Para a jovem Danielle Moraes, o objetivo é brigar pela tão sonhada vitória na sub-23. “O Brasileiro é, para maioria dos atletas, o foco principal do ano. A minha preparação vem sendo feita há muito tempo, logo depois do período de transição, no fim do ano passado. Me preparei bastante, dias ruins e bons em cima da bike. Mas, a vontade de buscar o título e a consciência de que fiz o que tinha que ser feito são minha motivação. Ser campeã brasileira em meu último ano na categoria sub-23 seria indescritível. Ano passado fiquei com o bronze e neste vamos pra cima”, destaca Danielle.

Brasileiro de Downhill – A definição dos campeões brasileiros de mountain bike downhill será também neste domingo (23, em Simão Pereira. O evento será realizado no Hotel Fazenda Santa Helena, na Rodovia BR-040. Integrante do Shimano Sports Team, Lucas Borba vai em busca do seu primeiro título na elite. O melhor resultado obtido pelo catarinense foi o terceiro lugar, em 2015, na edição realizada em Ipatinga (MG).

XTerra Ouro Preto – Após um período sem competições, a campineira Sabrina Gobbo volta à competir no XTerra. Desta vez, a triatleta competirá nos dois dias de prova em Ouro Preto. Enquanto no sábado (22) disputará o Duathlon, com 2,5 km de corrida, seguidos de 34,8 km de bike e outros 6,2 km corrida, no domingo será vez da prova de MTB Cup Pro, com 46 km de extensão.

Ultra Sertão Diamante – Laura Mira terá pela frente, neste sábado e domingo, dois dias intensos de disputas na ultramaratona Sertão Diamante. Enquanto na primeira corrida serão 108 km de pedal, na segunda os ciclistas enfrentarão mais 60, com o cansaço acumulado do dia anterior. As largadas de ambos os dias serão realizadas na Praça Barão Guaicuí (Mercado Municipalno Centro Histórico de Diamantina.

Volta Ciclística de Guarulhos – Iniciada nesta quinta-feira (20) e com término no domingo (23), a Volta Ciclística de Guarulhos conta com o serviço de Suporte Neutro da Shimano, o apoio técnico a todos os atletas inscritos em competições de ciclismo, independente da marca da bicicleta, componentes e patrocinadores. Após a abertura, com 155 km de ida e volta de Guarulhos a São José dos Campos, a prova terá 90 km até Mairiporã nesta sexta, 158,3 km ida e volta até Igaratá, no sábado, e termina no domingo com mais 153 km entre Guarulhos, Arujá e São Paulo.

Ladies Power Team – A equipe Weber Shimano Ladies Power segue forte na briga pelo título da Intelligentsia Cup, competição realizada em Chicago, que termina neste domingo. Com todas as etapas disputadas, a cubana Marlies Mejías aparece em segundo lugar até o momento, com 118 pontos conquistados, contra 120 da líder Peta Mullens. Restam ainda três corridas para a definição das campeãs: Superior Ambulance Elmhurst Cycling Classic, nesta sexta, e a Northwestern Medicine Lake Bluff Criterium e a Block Party y Goose Island Grand Prix, no sábado e domingo, respectivamente.

Shimano Fest 2017 – Os fãs poderão ver os atletas Shimano em ação durante o maior festival da bicicleta da América Latina, o Shimano Fest 2017. A oitava edição do evento será em setembro, entre os dias 14 e 17, no Jockey Club de São Paulo. Pelo terceiro ano consecutivo, o festival tem a sua realização na capital paulista, após ter passado por Santana de Parnaíba (2010), Mogi das Cruzes (2011 a 2013) e Sorocaba (2014). No total, mais de 75 mil pessoas participaram das edições anteriores.

Em 2017, com 30% de crescimento na área de exposição e 200 marcas confirmadas, o evento mostrará as novidades do mercado para 2018 e terá arenas voltadas para kids, show, radical, competição, mobilidade e espaço mulher. São esperadas 25 mil pessoas nos quatro dias.

Shimano Sports Team – Assim como diversas marcas do segmento esportivo, a Shimano apoiou e patrocinou inúmeros atletas com foco nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Terminada a Rio 2016, a marca japonesa continua apostando no fortalecimento do ciclismo no Brasil com a ampliação do número de atletas apoiados. São eles:

No MTB cross country, Wolfgang Olsen e Sherman Trezza (Caloi Elite Team); Mario Veríssimo, Karen Olímpio, Kennedi Lago e Luiz Renato (Team OGGI/ISAPA); Rubens Donizete, Guilherme Muller e Mario Couto (Sense Factory Racing); Daniel Grossi e Isabella Lacerda (Team Groove); Ricardo Pscheidt e Adriana Nascimento (Trek Factory Racing); Jefferson Batista, João Pedro Firmeza e Danielle Moraes (AVA Project). No downhill, Lucas Borba (Audax); No ciclismo de estrada: Flavia Oliveira (Specialized) e Gideoni Monteiro (Indaiatuba/HTPro Nutrition/Força Aérea Brasileira); No BMX: Priscilla Stevaux (Caixa/Shimano) e Renato Rezende (Team Nissan). E, no triatlo: Laura Mira (Team OGGI/ISAPA); Clara Guimarães Carvalho (Sense Factory Racing); Sabrina Gobbo (Trek Factory Racing) e Reinaldo Colucci (SESI/Scott).

Sobre a Shimano – Empresa líder de mercado em componentes e acessórios para bicicleta e pesca, a Shimano foi criada em 1921 e possui sede em Sakai, no Japão. O escritório da Shimano Latin America foi fundado em 2007, em São Paulo.

A Shimano desenvolveu as exclusivas tecnologias STI (Shimano Total Integration – alavanca de marchas e freio integrados), SPD (Shimano Pedaling Dynamics – para sapatilhas e pedais) e SIS (Shimano IndexSystem), entre outras, reconhecidas e referência no mundo todo. Possui entre suas marcas nomes que são sinônimos de qualidade e performance no universo ciclístico: XTR, Dura Ace, Ultegra, DI2.

