UFGD: AGENDA DE EVENTOS

I Congresso de Urgências e Emergências Clínicas

Os estudantes de Medicina, por meio da Liga Acadêmica de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC) e em parceria com o SAMU, estão organizando o I Congresso de Urgências e Emergências Clínicas de Dourados e Região. O evento ocorrerá de 20 a 22 de julho, no Auditório Central da UFGD, localizado na Unidade 2 (Cidade Universitária).

Por conta da grande procura, as inscrições pelo site foram encerradas e agora serão realizadas apenas no local (quantidade limitada), no valor do 3º lote, ou seja R$ 90 para estudantes, R$ 120 para profissionais da saúde (exceto medicina), R$ 150 para residentes e R$ 200 para médicos.

Informações

Site: http://projetosamu.wixsite.com/congressolauec

Cineclube UFGD

O filme As melhores coisas do mundo (2010) será exibido na sessão do Cineclube UFGD deste sábado (22). O longa-metragem dirigido por Laís Bodanzky foi vencedor em oito categorias no Cine PE 2010, entre elas melhor filme, melhor ator, melhor roteiro e melhor direção.

A sessão é gratuita e será realizada às 17 horas no cineauditório da Unidade I (Rua João Rosa Góes, 1761 – Vila Progresso). O filme faz parte da programação de férias escolares do Cineclube UFGD, voltada ao público infanto-juvenil.

Informações: https://www.facebook.com/cineclubeufgd/

4º Festival Douradense de Música

Entre os dias 23 de julho a 12 de agosto, a UFGD realiza o 4º Festival Douradense de Música (FESDOM) com concertos, shows e intervenções musicais, workshops e oficinas.

O público poderá conferir apresentações gratuitas de músicos de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Paraíba que irão acontecer no Teatro Municipal de Dourados, Feira Central, Sucata Cultural e Feira do Parque dos Ipês.

Acompanhe a programação em: https://www.fesdom.com/.

Festejando Musicalmente a UFGD

De 23 de julho a 12 de agosto ocorrerá a Exposição “Festejando Musicalmente a UFGD”, no Teatro Municipal de Dourados, durante o 4º Festival Douradense de Música.

A Exposição é resultado do edital de seleção de fotografias para a formação de acervo da UFGD e faz parte do projeto de Extensão Galeria Itinerante. O edital teve como tema a comemoração aos 10 anos da UFGD, lançado em 2015. A curadoria da exposição foi realizada por Gicelma Chacarosqui, Ângela Watte Schwingel, Elizangela Pegorare e Suellen Senatori.

Seminário Sul-mato-grossense de Pós-graduandos

A Associação de Pós-Graduandos da UFGD convida para o II Seminário Sul-mato-grossense de Pós-graduandos e II Encontro de Pós-graduandos da UFGD, que será realizado nos dias 25 e 26 de julho. A solenidade de abertura ocorrerá às 8h30 no Anfiteatro Geral da FCA (Unidade 2).

A programação prevê três palestras: “Mudança de uso do solo (desmatamento) e oferta agrícola, bem como o compromisso brasileiro na COP21, em termos de emissões”, com o Prof. Dr. Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho (ESALQ); “Ética na pesquisa e elaboração de projeto de pesquisa”, com o Prof. Dr. Wedson Desidério Fernandes (UFGD) e; “Discussões sobre assédio moral e sexual na pós-graduação”, com a Msc. Ana Carolina Moreira, assistente em administração lotada na Ouvidoria da UFGD.

Também haverá apresentação dos Grupos de Pesquisa (comunicação oral) e noite cultural.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário eletrônico.

Informações: apgufgdgeral@gmail.com

Formatura Licenciatura Indígena

A UFGD fará em 28 de julho, às 9h, a solenidades de colação de grau do curso de Licenciatura Indígena, no Auditório Central (Unidade 2). O evento é direcionado para os formandos, familiares, amigos, professores e técnicos administrativos.

Lançamento do Caderno Conflitos no Campo

O curso de Ciências Sociais, por meio da disciplina Tópicos em Ensino de Ciências Sociais, convida para o lançamento do Caderno Conflitos no Campo Brasil 2016, uma edição da Comissão Pastoral da Terra (CPT) nacional. O evento será realizado no dia 28 de julho, às 8 horas, no anfiteatro da Faculdade de Ciências Humanas (FCH/UFGD).

Há 32 anos os agentes da CPT compilam dados sobre conflitos agrários registrados em todo o país, e publicam o relatório de nível nacional. Além de conhecer mais sobre o trabalho da CPT, os estudantes do curso de Ciências Sociais vão debater a importância desse documento como fonte de dados.

XI Encontro do PROLER

Entre os dias 9 a 11 de agosto será realizado o XI Encontro do Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler) em Dourados. O tema da edição deste ano será “Leituras Plurais”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 31 de julho. O evento tem como objetivo incentivar a prática da leitura e da escrita na construção da cidadania.

O Encontro é realizado pelo Comitê Proler de Dourados, coordenado pela professora Célia Regina Delácio Fernandes. O Comitê é vinculado à UFGD e formado por representantes de instituições de ensino da educação básica e superior.

Informações: prolerdourados@gmail.com.

Temporada de concertos da Orquestra UFGD

Criada em 2013, a Orquestra é um projeto institucional de extensão desenvolvido pela Coordenadoria de Cultura (COC) da Pró-reitoria de Extensão e Cultura e visa proporcionar o ensino e a prática coletiva do fazer musical como meio de inclusão social, cultural e educacional através da música.

No Teatro Municipal, com apoio da Prefeitura de Dourados, as próximas apresentações são as seguintes:

12 de agosto, às 20h – Concerto FESDOM

05 de setembro, às 20h – Concerto MPB e Jazz

08 de outubro, às 17h – Concerto para as crianças

19 de dezembro às 20h – Concerto de Natal

O calendário de apresentações da Orquestra é aberto, gratuito e de livre acesso para o público em geral.

Informações: www.facebook.com/OrquestraUFGD

Workshop de Arqueologia

Também por meio da disciplina Tópicos em Ensino de Ciências Sociais, será realizado o Workshop de Arqueologia, em 31 de julho, às 8h30, no Laboratório de Arqueologia UFGD, localizada na Unidade 2. As inscrições podem ser feitas na Secretaria do Curso de Ciências Sociais/FCH.

Os participantes vão aprender sobre os principais conceitos da Antropologia e da Arqueologia, e vão conhecer as atividades realizadas pela equipe do Laboratório de Arqueologia da UFGD. Mais do que receber as informações, os estudantes irão produzir um mural inspirado pela arte rupestre, representando os conhecimentos adquiridos no workshop.



SEREX

A UFGD e a Uems realizarão o VIII Seminário de Extensão Universitária da Região Centro- Oeste (SEREX), de 31 de julho a 02 de agosto de 2017, na Cidade Universitária. O tema desta edição será “Extensão Universitária na Valorização das IES Públicas para o Fortalecimento da Sociedade da Região Centro-Oeste”. O prazo para submissão de pôster já foi encerrado, mas o período de inscrição de participantes sem apresentação de trabalho é maior, terminando em 14 de julho.

Informações: http://serex.uems.br

I Festival de Grafite

A UFGD lança este ano o projeto de extensão “I Festival de Grafite: arte que muda rua, muro que vira poesia”, que acontecerá no dia 07 de outubro. O festival tem como finalidade grafitar com intervenções artísticas os muros da Unidade I da UFGD, difundindo a ideia de que grafite também é arte.

Os participantes deverão apresentar projetos de grafite artístico que ilustrem o tema “Mato Grosso do Sul: Sua Gente, Sua História e Sua Cultura”, em alusão aos 40 anos de criação do estado de Mato Grosso do Sul.

O edital para seleção das propostas dos artistas que tem interesse em grafitar os muros da UFGD está com inscrições abertas até o dia 02 de agosto.

O evento contará com pista de skate aberta, batalha de rimas, apresentações de dança e música e finalizará com show. Todos estão convidados a prestigiar mais esse evento da UFGD e a entrada é franca.

3º Congresso de Educação da Grande Dourados

Com o tema “Escola, corpo e movimento”, a Faculdade de Educação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) realizará de 8 a 11 de agosto, a terceira edição do Congresso de Educação da Grande Dourados.

Tanto as inscrições para participar como ouvinte quanto para apresentação de trabalhos científicos já estão abertas. O prazo para ouvintes é maior e será encerrado somente em 08 de agosto, no primeiro dia do evento. Já os interessados em apresentar artigo completo para comunicação oral ou resumo simples para pôster tem até 10 de julho para enviar os trabalhos. O período de inscrição influencia o valor da taxa, que será de R$ 40,00 até 10 de julho e R$ 60,00 após essa data. Informações: https://3congressoeducacao.wixsite.com/ufgd

10 anos do NEAB

Em comemoração aos 10 anos do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – NEAB, a coordenação do projeto está organizando uma série de atividades. Dentre elas está o IV Seminário Regional: Diálogos Interculturais, Currículo e Educação de Fronteira Étnico-Racial, com o tema: Por uma Pedagogia Decolonial, de 09 a 12 de agosto, no Cineauditório da Unidade 1 da UFGD.

Lançamento Coletivo de Obras da Editora

A Editora da UFGD convida a todos para participar do “II Lançamento Coletivo de Obras”, que será realizado no dia 15 de agosto, às 19h30, no cineauditório da Unidade 1 (Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso).

Serão lançados títulos finalizados em 2016 e 2017, além do livro A importância da leitura, produzido em comemoração aos 10 anos da Editora, que contém poemas, crônicas ou contos com a temática da importância da leitura na vida em sociedade, escritos por alunos de cursos de graduação da UFGD.

O evento contará ainda com apresentação cultural e um coffee break.

Informações: https://portal.ufgd.edu.br/setor/editora/

8º FIT

O 8º Festival Internacional de Teatro de Dourados ocorrerá de 14 a 30 de setembro, trazendo vários espetáculos do cenário regional, nacional e internacional. O intuito é ampliar e diversificar o público atendido, bem como de democratizar o acesso aos bens culturais e, por isso, as atividades são realizadas em diversos locais da cidade.

O FIT é um projeto da Coordenadoria de Cultura – COC/PROEX/UFGD econta ainda com várias oficinas, palestras e workshops, com a finalidade de estimular a reflexão sobre o fazer artístico e sobre as condições de produção/percepção de signos e significados nas artes cênicas.

Informações: https://www.fitdourados.com/

21º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e 8º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas

Entre os dias 18 e 22 de setembro acontecerá o 21º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e o 8º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas. O tema será “O Encontro dos Biomas Cerrado e Mata Atlântica: a exuberância do Pantanal, Bonito!” e as atividades serão realizadas no Centro de Convenções da cidade de Bonito. O evento está sendo organizado em parceria entre a UFGD, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e a Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar (SEPAF).

O objetivo do Congresso é promover a atualização de conhecimentos por meio da divulgação dos mais recentes avanços gerados pela pesquisa dos setores. Informações sobre o processo de inscrição e sobre a programação podem ser obtidas no site do evento ou com a Boin Eventos, pelo telefone (67) 3211-2201 e pelo endereço de correio eletrônico floricultura@boineventos.com.br.

IV Geofronteiras

De 20 a 23 de setembro a UFGD vai sediar o IV Seminário Internacional dos Espaços de Fronteira – Geofronteiras que agrega sujeitos e instituições do Brasil, Argentina e Paraguai, sobre as questões que perpassam as relações de/nas fronteiras brasileiras. Este ano o evento terá como tema principal: Por Fronteiras do Encontro, Por Encontros na Fronteira / Por la Fronteras de Encuentros / Por Encuentros en la Frontera.

Informações em: http://www.geofronteiras.com

Semana Acadêmica Integrada de Química

De 26 a 29 de setembro será realizada a X Semana Acadêmica Integrada de Química UEMS e UFGD trazendo como temática “Química: suas interfaces e aplicações”. O objetivo do evento é disponibilizar aos docentes e discentes dos cursos de Química, Biologia, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Medicina e afins atividades diferenciadas de cunho profissional e científico, mediante palestras, minicursos e visitas técnicas.

As submissões de trabalhos vão até o dia 31 de agosto e podem ser feitas pelo e-mail:SEINQUI.UEMSUFGD@gmail.com. Cada inscrição dará direito à submissão de um resumo, referente ao trabalho que será apresentado durante o evento e somente trabalhos científicos inéditos poderão ser submetidos para avaliação. As normas para apresentação de trabalho oral e poster, bem como o modelo de resumo estão diponíveis pelo link: http://eventos.sistemas.uems.br/pagina/p/seinqui/normas

Simpósio Internacional de Neurociências

A quarta edição do International Grand Dourados Neuroscience Symposium já tem data marcada. De 04 a 07 de outubro, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) será palco de mesas-redondas, workshops, palestras, exposições, lançamentos de livros e apresentações de trabalhos relacionados à saúde e neurociência. Serão abordados temas como dislexia e a sua influência na alfabetização, o transtorno de estresse pós-traumático e sua relação com a infecção pelo HIV, as interpolações entre autismo e arte, as alterações cognitivas e psiquiátricas na epilepsia, os caminhos neurológicos de uma biografia de vida e a otoneurologia e as suas ligações com surdez e alfabetização.

O evento é realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde da UFGD e terá convidados de diversas regiões e instituições brasileiras (USP, UNESP e UFMS), de países e de continentes diferentes (África do Sul e Estados Unidos), tornando-se, também, uma boa oportunidade de interação, troca de experiências e enriquecimento cultural. Confira a programação completa e faça sua inscrição até o dia 30 de setembro pelo site: http://neurocienciasdourados.com.br/index.html.

III Erebio Regional 1

Com o tema “Avanços e desafios no ensino de Ciências e de Biologia”, o III Encontro Regional de Ensino de Biologia da Regional 1 (SP, MS e MT) será realizado entre 08 e 10 de outubro, no campus de Campo Grande da UFMS, e reunirá professores da Educação Básica que atuam com o ensino de Ciências ou Biologia nas diferentes etapas da escolaridade, educadores que desenvolvem experiências no campo da educação em ciências em diferentes espaços educacionais, além de pesquisadores e estudantes dessas áreas. O objetivo principal é refletir sobre as transformações ocorridas na educação e na formação docente nos últimos anos, os reflexos nas diretrizes atuais e futuras para o ensino e para a divulgação da ciência em espaços formais e não formais e as perspectivas futuras.

Informações: http://eventos.idvn.com.br/erebioregional01

Palco Cultural

O evento é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFGD, através da Coordenadoria de Cultura – COC, e destina-se a estimular, identificar e distinguir o fazer artístico por meio de apresentações culturais dos alunos, devidamente matriculados no Projeto Oficinas Culturais da UFGD.

O 3º Palco Cultural acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2017, às 19 horas, no cineauditório da Unidade 1 da UFGD.

Universidade Luz

O projeto da Universidade Luz propiciará a oportunidade de integração da comunidade universitária na inauguração das luzes natalinas na UFGD. Também contará com a parceria do projeto Palco Cultural que realizará apresentações dos resultados das oficinas culturais da UFGD e de uma apresentação da Orquestra da UFGD. O evento será realizado no dia 01 de dezembro de 2017 e a Coordenadoria de Cultura conta com a participação de todos.

