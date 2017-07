Projeto de empreendedorismo feminino realiza evento e inspira mulheres a criarem seu próprio negócio

2º Aniversário Empreender Mulher acontece em São Paulo no próximo final de semana e reúne palestrantes que darão dicas de como se tornar protagonista da própria carreira O Empreender Mulher, projeto social auto-sustentável que tem como finalidade acelerar o desenvolvimento e competências empreendedoras do público feminino, realiza no dia 29 de julho (sábado), de 9h às 16h, na Universidade São Judas Tadeu (Rua Taquari, 546 – Mooca, São Paulo/SP) o 2º Aniversário Empreender Mulher. O evento conta com o patrocínio master da Monetizze, melhor plataforma de intermediação de negócios digitais, físicos e serviços do Brasil. A Relações Públicas Erika Pessôa é a convidada da Monetizze para palestrar no evento. Co-autora do livro “Jovens Empreendedores: Líderes de Um Brasil que Dá Certo” e com 22 anos de história profissional no mercado de comunicação e 12 como empreendedora, Erika vai falar sobre como fundou a Pessoa. Agência de Relações Públicas e a startup de mensuração em comunicação “Entre a Gente”. Além da comemoração do projeto, a proposta do evento é ensinar mulheres que desejam empreender, estão cheias de ideia e não sabem por onde começar a darem um START ao seu próprio negócio. E também apresentar novas estratégias de negócios para mulheres que já são empreendedoras. Outro destaque é a presença de Camilla Cabral que vai ensinar como ganhar dinheiro usando a internet, redes sociais e Youtube. Ela que largou a biomedicina vai contar sua experiência e as estratégias utilizadas para que o seu canal, “Vício Feminino” tenha hoje mais de dois milhões de visualizações por mês e seja o 10º mais visto do Brasil na categoria Beleza. Hoje o projeto trabalha com quatro princípios fundamentais: Sustentabilidade, apoiando ideias que favoreçam o equilíbrio social e de gênero, desenvolvimento da comunidade, meio ambiente e saúde em geral. Autonomia, ao criar oportunidades reais para que mulheres se tornem protagonistas de suas próprias vidas. Conhecimento, ao abordar conteúdos relevantes para o negócio e Colaboração, afinal, essa união entre as mulheres é a chave para o sucesso de seus empreendimentos. Monetizze Lançada em abril de 2015 a plataforma realiza a intermediação de negócios digitais, físicos e também serviços com alta taxa de conversão. Mais do que uma plataforma de vendas, a Monetizze é um ambiente que promove relacionamentos, de forma que todos saem ganhando: o empreendedor, quem divulga e quem recebe um determinado produto. Muitas pessoas viram nesse serviço uma forma de se tornarem donas do próprio negócio. Hoje a plataforma conta com mais de 500 mil usuários cadastrados e mais de 6 mil produtos à venda. SERVIÇO Projeto de empreendedorismo feminino realiza evento e inspira mulheres a criarem seu próprio negócio Data: 29 de julho (sábado) Local: Universidade São Judas Tadeu (Rua Taquari, 546 – Mooca, São Paulo – SP) Site: http://www.empreendermulher.com/evento2017/ Monetizze

