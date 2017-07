Hospital Santa Cruz une-se à Paramount Bed para levar ainda mais conforto, praticidade e tecnologia a todos os leitos, inclusive nas UTI’s

O Hospital Santa Cruz (HSC), na constante busca pela modernização e ampliação na qualidade de serviços, acaba de realizar um retrofit completo nas camas de todos os leitos da Instituição, trazendo o que há de melhor em tecnologia médico-hospitalar direto do Japão, com a qualidade e tecnologia da Paramount Bed, empresa com mais de 70 anos de tradição no ramo de produtos médicos e enfermagem.

Foram 166 novos equipamentos adquiridos, entre as consagradas Qualitas Beta, com função auto contorno, que previne que o paciente escorregue na cama ao levantar o dorso, e as Qualitas Gamma DS, que além de funcionalidade para os colaboradores, confere ainda mais conforto aos pacientes e foram instaladas nas UTI’s Coronariana, Neurológica e Geral.

A escolha pelo modelo Qualitas Gamma DS para as Unidades de Tratamento Intensivo baseou-se na maior praticidade que o equipamento apresenta de forma geral. O produto possui apoio para cassete de Raios-X no dorso da cama e balança digital que mostra o peso e o índice de massa corporal (IMC), o que otimiza a tarefa das equipes de radiologia e enfermagem, sem a necessidade de movimentar o paciente para radiografias ou pesagem.

O que antes precisava de duas macas para realização de um processo, como era o caso da aferição de peso, tornou-se tecnologicamente mais rápido, seguro e confortável. Mas as vantagens das novas aquisições não param por aí. A tecnologia empregada nas camas multifuncionais inclui ainda o Everfit Light, colchão piramidal com sistema inteligente contra a compressão excessiva do corpo que previne, por exemplo, úlceras resultantes de pressão prolongada.

Tudo isso é parte dos constantes esforços do HSC rumo à excelência em serviços e infraestrutura; nesse caso a novidade é resultado da bem-sucedida parceria entre o Hospital e a Paramount Bed, que fortalece os laços entre Brasil e Japão, mantendo um elo com o que existe de melhor e da mais alta qualidade no mercado.

Sobre o Hospital Santa Cruz

Fundado com o compromisso nipo-brasileiro em oferecer um atendimento médico hospitalar de excelência no Brasil, em 2017, completou 78 anos dedicados em proporcionar uma vida melhor e mais saudável à população. Atualmente é referência em Oftalmologia, Ortopedia, Neurologia e Cardiologia, sendo reconhecido também pela tecnologia de ponta em tratamentos, ações de responsabilidade social e sustentabilidade, atividades de ensino e pesquisa, e atendimento humanizado com profissionais bilíngues.

São mais de 1 milhão de atendimentos ao ano, com atuação integrada e multidisciplinar, tendo 36 especialidades no Ambulatório, além do Pronto Atendimento e dois Centros Cirúrgicos – Geral e o Oftalmológico – capacitados para executar operações de alta complexidade. Dispõe de 141 leitos distribuídos em apartamentos, enfermarias e conta ainda com 10 leitos de UTI Geral, 10 de UTI Neurológica e 10 na Unidade Coronariana, mais uma unidade específica para o transplante de medula óssea, modernas instalações na área de hemodinâmica e serviços diagnósticos de análises clínicas e de imagem para realizar exames com precisão, segurança e agilidade.

Site: www.hospitalsantacruz.com.br

Facebook: www.facebook.com/santacruzhosp

LinkedIn: www.linkedin.com/company/hospital-santa-cruz

Twitter: twitter.com/santacruzhosp

Instagram: www.instagram.com/santacruzhosp

Mais informações à imprensa

A4&Holofote Comunicação – (11) 3897-4122

Priscilla Tavollassi – priscillatavollassi@a4eholofote.com.br

Elisa Zaghen – elisazaghen@a4eholofote.com.br