Agora Brasil: Governo mantém projeção de crescimento do PIB

Governo mantém projeção de crescimento do PIB

O governo federal manteve em 0,5% a previsão de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, enquanto reduziu de 4,3% para 3,7% a estimativa para a inflação. Os dados constam no relatório de avaliação bimestral de receitas e despesas, divulgado nesta sexta-feira (21), pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O documento apresenta a avaliação do comportamento da economia e serve para controlar o cumprimento da meta fiscal determinada pelo governo federal. De acordo com o relatório, houve uma redução da previsão de receitas e um aumento da estimativa de gastos, o que se tornou determinante para que o governo federal aumentasse as alíquotas de PIS/Cofins sobre o combustível.

Receita permite o parcelamento de débitos

dos estados e cidades até 31 de julho

Estados, Distrito Federal e municípios podem parcelar contribuições previdenciárias até 31 de julho, de acordo com a Medida Provisória nº 778. O programa permite a inclusão de débitos vencidos até 30 de abril de 2017 e a realização dos parcelamentos em até 200 vezes. Para isso, os entes federativos devem formalizar a adesão em unidade da Receita no domicílio tributário. É permitida a liquidação de débitos relativos às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados, e também relativas às retenções dos trabalhadores.

Amazônia Conectada levará internet a 4 milhões de pessoas

Cabos de fibras ópticas subaquáticas vão levar internet rápida e de baixo custo para populações ribeirinhas e moradores de locais isolados do interior da Amazônia. A partir do projeto Amazônia Conectada, municípios como Coari, Tefé, Cucuí, Manacapuru, Novo Airão e Tabatinga já contam com a infraestrutura necessária para ter serviços como banda larga e rede 3G/4G. A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Defesa, prevê instalação de 7,8 mil km de cabos no fundo de rios amazônicos para ligar a capital, Manaus, a outros 52 municípios que, antes do programa, não contavam com infraestrutura de telecomunicações. Cerca de 4 milhões de pessoas serão beneficiadas com um dos maiores projetos de fibra óptica subaquática do mundo.

MEC inaugura curso de odontologia em Petrolina (PE)

O Ministério da Educação (MECinaugurou, na quinta-feira (20), a Soberana Faculdade de Saúde de Petrolina, primeira instituição de educação superior do Vale do São Francisco a oferecer o curso de odontologia. A faculdade terá estrutura de 1,8 mil m² de área construída para comportar os quatro primeiros períodos do curso de odontologia. São quatro salas de aula para 50 alunos em cada, além de laboratórios de anatomia, bioquímica, habilidades em odontologia, microbiologia e informática. As aulas começarão em 16 de agosto e, inicialmente, serão ofertadas 80 vagas no bacharelado em odontologia.

Brasil vai passar a produzir equipamentos de radioterapia

A partir de fevereiro do ano que vem, o Brasil passará a produzir equipamentos de radioterapia. A previsão é do ministro da Saúde, Ricardo Barros. “Isso vai baratear o custo de manutenção, que hoje é em dólares, com técnicos e peças vindas do exterior. Teremos técnicos no Brasil e peças com preço em moeda nacional para a manutenção desses aparelhos”, afirmou. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente são 283 aparelhos de radioterapia no Brasil. De acordo com a pasta, em 2016, foram realizados 26,5 milhões de procedimentos de radioterapia, quimioterapia e cirurgias oncológicas, além dos exames preventivos de mamografias e papanicolau. Em 2017, desde janeiro até o momento, foram registrados 8,15 milhões de procedimentos.

