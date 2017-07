Emicida vem com show reformulado ao Sesc Vila Mariana

Músico apresenta repertório de seu mais recente álbum, em apresentações que contam com canções inéditas e novos arranjos

Nos dias 29 e 30 de julho, sábado às 21h e domingo, às 18h, o Teatro do Sesc Vila Mariana recebe Emicidapara shows da turnê de “Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa”, seu mais recente álbum, lançado em 2015. O músico vem acompanhado de banda com percussão, guitarra, cavaco, violão,contrabaixo e o DJ Nyack. No repertório, canções do álbum, inéditas e novos arranjos criados para a turnê.Ingressos podem ser adquiridos no Portal Sesc SP, a partir das 20h de 18/7 e, nas bilheterias do Sesc, a partir das 17h30 de 19/7.

Nas ruas desde agosto de 2015, o elogiado “Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa”, desde então já rodou o mundo, desdobrou-se em clipes marcantes, um documentário sobre a gravação do disco na África e, no ano passado, rendeu a Emicida uma indicação ao Grammy Latino.

Para comemorar, o músico reformulou a turnê de mesmo nome. Além de novos arranjos para faixas como “Mãe” – que ganhou versão acústica -, canções inéditas entram no repertório. Entre elas “Yasuke”, até então mostrada por ele apenas no desfile da Lab na última São Paulo Fashion Week.

No palco, Emicida segue acompanhado por sua banda: Doni Jr. (cavaco/violão), Anna Trea (guitarra/percussão),Carlos Café e Sivuca (percussão), Samuel Bueno (baixo) e DJ Nyack . Xuxa Levy, produtor de “Sobre Crianças..”, assina a direção musical do espetáculo. O figurino é de João Pimenta.

Compra de ingressos e mais informações, no Portal Sesc SP: bit.ly/Emicida_VM

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ vibf7f5u5ewjd6v/ AACItYzU5cGNg3B6au_cizX-a?dl=0

Emicida na web :

www.youtube.com/user/emicida

open.spotify.com/artist/ 2d9LRvQJnAXRijqIJDDs2K

Serviço:

Emicida

Dias 29 e 30 de julho, sábado, às 21h; domingo, às 18h

Local: Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso online a partir de 18/07, às 20h e nas bilheterias a partir de 19/07, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 40,00 (inteira) l R$ 20,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 12,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Mariana Martucci

(11) 5080 3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br