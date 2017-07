Arnaldo Antunes dá aula-espetáculo no Sesc Vila Mariana

Centro de Música da Unidade preparou uma programação especial para as férias, e o cantor e compositor participa da programação, que tem também intervenção com os Barbatuques



Em julho, o Sesc Vila Mariana traz uma programação muito especial para todos os que amamos a música. Até o dia 30, bate-papos, oficinas, cursos, shows, vivências e outras atividades conduzirão o público pelos caminhos do fazer musical e oferecerão oportunidades para os interessados de vivenciarem ritmos e instrumentos e conhecer as opiniões e pontos de vista sobre o assunto de nomes como Arnaldo Antunes, Pena Schmidt, Siba,Charles Gavin e outros. As inscrições para os cursos e oficinas já estão disponíveis, diretamente no Centro de Música (2º andar, Torre A)..

No dia 23, domingo, às 13h30, a Praça de Eventos da Unidade recebe os Barbatuques para uma intervenção em que três integrantes do grupo propõem uma vivência a partir de ideias e mediações do espetáculo infantilBarbatuquices. O público infantil e integrantes do grupo participam de brincadeiras musicais e descobrem seucorpo sonoro através de uma deliciosa e lúdica imersão na riqueza do nosso repertório popular e de músicas do próprio grupo.

No dia 28, sexta-feira, às 21h, Arnaldo Antunes participa do projeto com uma aula-espetáculo no Teatro da Unidade. Em Letra na Música, o compositor e músico conversa sobre o processo de fazer poesia para música. A partir de uma amostra de seu repertório, acompanhado apenas do violão de Chico Salem, Arnaldo Antunes traz sua experiência criativa a partir do (con)texto de seu repertório. Ingressos à venda a partir de 18/7, às 19h30, noPortal Sesc SP; nas bilheterias, a venda tem início às 17h30 de 19/7.

O Centro de Música é um espaço de pesquisa e prática musical, onde são desenvolvidos cursos regulares e coletivos de instrumentos e canto. A cada semestre, novas turmas de percussão, violão, violino, viola,violoncelo, contrabaixo, flauta, trompete e canto são abertas para os iniciantes. Também há cursos de prática de conjunto para alunos que queiram participar de grupos que envolvam arranjos e repertório. As próximas inscrições de cursos do Centro de Música iniciam-se no dia 22 de julho para o público possuidor de Credencial Plena do Sesc.

Confira toda a programação do Especial de Férias do Centro de Música:

Oficina

Gravação de bateria – com Marcel Cangiani e Estúdio IIyos

De 11 a 25 de julho, terças, das 16h às 19h

R$ 40

R$ 20 (meia)

Grátis (Credencial Plena)

Estúdio – Torre A

Livre

Inscrições a partir de 20/6 (Credencial Plena) e 27/6 (demais interessados), no Centro de Música.

Atividades para experiências de gravação com microfones e sons para bateria com instrutor do Centro de Música e um técnico de gravação do Estúdio IIyos. Usaremos equipamentos digitais para gravação para vivenciar as nuances e os diferentes efeitos possíveis para o registro sonoro do instrumento. A oficina usará o estúdio da unidade, incluindo a câmara de gravação e a bateria. O resultado será entregue em mídia para alunos inscritos.

Curso

Percussão Afrobrasileira e Prática Vocal para Jovens – com Mazé Cintra

De 19 a 28 de julho, quartas e sextas, das 14h às 17h

Centro de Música – 2º Andar, Torre A

R$ 40

R$ 20 (meia)

Grátis (Credencial Plena)

Livre

Inscrições a partir de 20/6 (Credencial Plena) e 27/6 (demais interessados), no Centro de Música.

As aulas vão trabalhar a musicalidade de cada participante, priorizando o contato com instrumentos variados de percussão com suas técnicas básicas e a conexão ritmo, corpo e voz. A proposta da educadora Mazé Cintra, do Bloco Ilú Oba de Min, é tocar e cantar coletivamente um repertório variado, retirado de algumas manifestações brasileiras e, com isso, vivenciar a rica mistura de influências indígena, africana e europeia. Ao final do curso voltado prioritariamente para jovens, o grupo fará uma aula aberta com demonstração junto aos integrantes do Bloco Ilú Oba de Min, na Praça de Eventos do Sesc Vila Mariana.

Intervenção

Barbatuques na Praça

Dia 23 de julho, domingo, às 13h30

Praça de Eventos

Grátis | não há necessidade de inscrição

Livre

Vivência com três integrantes do grupo Barbatuques a partir de ideias e mediações do espetáculo infantil Barbatuquices, em que o público infantil e integrantes do grupo vivenciam brincadeiras musicais e descobrem seu corpo sonoro através de uma deliciosa e lúdica imersão na riqueza do nosso repertório popular e de músicas do próprio grupo.

Show

Letra na Música com Arnaldo Antunes

Dia 28 de julho, sexta, às 21h

R$ 20

R$ 10 (meia)

R$ 6 (Credencial Plena)

Teatro (capacidade: 620 lugares)

Classificação indicativa: 12 anos

Limitado a quatro ingressos por pessoa

Compositor e músico conversa sobre o processo de fazer poesia para música. A partir de uma amostra de seu repertório, acompanhado apenas do violão de Chico Salem, Arnaldo Antunes traz sua experiência criativa a partir do (con)texto de seu repertório.

Exposição

Universo Vinil | Feira de LP’s

Dias 29 e 30 de julho, sábado e domingo, das 12h às 18h

Praça de Eventos

Grátis

Livre

Expositores e produtores especializados em música nos long plays. Banca de troca, bate-papo sobre música e discotecagem com DJs especializados no som dos bolachões.

Bate-papo

Música Mono vs Estéreo, com Pena Schmidt

Dia 29 de julho, sábado, às 14h

Praça de Eventos

Grátis

Livre

Nas palavras do produtor e gestor cultural Augusto José Botelho Schmidt, o Pena Schmidt, qual a diferença da experiência em ouvir música feita para mono e para estéreo. Histórias de como discos foram criados e mixados em mono e, posteriormente, transformados em estéreo com “efeitos especiais”.

Com mediação de Ramiro Zwetsch.

Aula aberta

Beat box e vozes em loop

Com Jé Versátil e Zuza Gonçalves

Dia 29 de julho, sábado, às 16h

Praça de Eventos

Grátis

Livre

O rapper e artista de rua Jé Versátil e o educador Zuza Gonçalves, do Centro de Música, fazem uma aula aberta para jovens que queiram experimentar o beat box e o canto com os efeitos da loop station.

Bate-papo

O som do vinil, com Charles Gavin

Dia 30 de julho, domingo, às 14h

Praça de Eventos

Grátis

Livre

Músico, produtor, pesquisador e hoje apresentador do programa O Som do Vinil, no Canal Brasil, Charles Gavinvai compartilhar sua experiência do garimpo dos vinis brasileiros e estrangeiros e das histórias que encontrou com os intérpretes da música.

Com mediação de Ramiro Zwetsch.

Intervenção

Discotecagem com DJ RamiroZ, DJ Paulão e DJ Peba Tropikal

Dia 30 de julho, domingo, às 16h30

Praça de Eventos

Grátis

Livre

Na pick-up dos DJs da Patuá Discos, o melhor das músicas brasileiras no vinil com hip-hop, soul, funk, samba e outros ritmos para curtir.

