REDETV! – “QUEM GERA EMPREGO NO BRASIL NÃO É MAL-INTENCIONADO”, DEFENDE MINISTRO DO TRABALHO

“Quem gera emprego no Brasil não é mal-intencionado”, defende ministro do Trabalho

O Mariana Godoy Entrevista desta sexta-feira (21) recebeu o ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira e o cantor Marcos Pop. O titular da pasta do Trabalho falou sobre a polêmica Reforma Trabalhista, sancionada pelo presidente Michel Temer no último dia 13 de julho, e esclareceu dúvidas de pessoas da plateia e das redes sociais. Nogueira falou sobre pontos específicos da reforma e disse por quê, sob a ótica do governo, essas mudanças podem contribuir para a geração de postos de trabalho no país.O cantor Marcos Pop, que está lançando seu primeiro álbum, abriu o Mariana Godoy Entrevista com um estilo moderno de música sertaneja. Depois de apresentar a canção ‘Alma e Lua’, ele definiu seu estilo: “Um sertanejo mais voltado à guitarra, ao piano, um pezinho pro rock pop”.

O ministro Ronaldo Nogueira começou sua participação no talk show respondendo se é possível que haja alterações no texto sancionado pelo presidente Temer: “O Senado Federal encaminhou algumas sugestões para que o governo avaliasse.” Nogueira garantiu que “o governo está trabalhando, ouvindo empregadores e trabalhadores” no intuito de assegurar os direitos dos trabalhadores.

O político rebateu supostas críticas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) à Reforma Trabalhista aprovada no Brasil e garantiu que esta não é a opinião da entidade: “Essa não é uma manifestação da OIT. É uma manifestação individual do diretor do escritório da OIT no Brasil, que não representa o pensamento da Organização Internacional do Trabalho, porque eu falei pessoalmente com o presidente da OIT em Genebra e este não é o posicionamento da Instituição.” Ronaldo Nogueira garantiu que, desde junho de 2016, conversou pessoalmente com empregadores e trabalhadores e assegurou: “A proposta que foi encaminhada em dezembro para a Câmara dos Deputados foi construída através de um consenso.” O ministro enfatizou que houve um “amplo e exaustivo debate” em audiências públicas até que se chegasse ao texto aprovado.

Uma telespectadora perguntou se o trabalhador, ao ser demitido, receberá apenas 20% de multa e poderá sacar apenas 80% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além de perder o direito ao seguro-desemprego. O ministro explicou que os 40% de multa e o saque de 100% do FGTS continuam garantidos. Ele confirmou que os valores apontados pela internauta serão praticados somente quando a demissão for acordada entre as duas partes. Para as demissões sem justa causa, em que não haja acordo entre as partes, vale a regra que vigorava antes da Reforma. Ronaldo Nogueira falou, ainda, em resposta à telespectadora, sobre as homologações das demissões e sobre a contribuição sindical.

O ministro criticou o número de sindicatos existentes no Brasil e disse que, dos cerca de 11 mil sindicatos laborais existentes no país, quase 4 mil não realizaram convenções coletivas nos últimos cinco anos. Dito isso, ele enfatizou: “A própria OIT recomenda a contribuição voluntária”.

Sobre a homologação das demissões, Nogueira garantiu: “O Sindicato não está ausente desse processo. Eu defendo, pessoalmente, que a homologação ocorra com a presença do sindicato. Na ausência do sindicato, com o ministério do Trabalho. Na ausência de ambos, com os advogados das partes.” Ele observou: “Esse advogado das partes pode ser o advogado do próprio sindicato”.

O ministro reforçou que os valores em demissões sem justa causa seguem inalterados: “No caso de demissão, o trabalhador permanece com os mesmos direitos de hoje.” Ele reafirmou que isso só muda em uma circunstância: “Quando há o interesse por parte do trabalhador de fazer a demissão acordada.” Para finalizar esse tópico, Nogueira afirmou: “Se o trabalhador não quiser, ele continua trabalhando normal”.

Ao falar sobre o fim do imposto sindical, Ronaldo Nogueira explicou: “A Câmara, majoritariamente, decidiu pelo fim do imposto sindical obrigatório.” Ele observou que o trabalhador poderá contribuir apenas de maneira voluntária. O ministro deu ‘pistas’ de como poderá ser feita essa ‘contribuição negocial’ acerca do imposto, mas deixou claro que isso ainda será decidido.

Ao enfatizar que a Reforma tem como objetivo salvaguardar os direitos do trabalhador, Ronaldo Nogueira desafiou os críticos das mudanças: “Quem disse que o trabalhador ia perder direitos daqui para a frente vai ter que começar a se explicar”.

Um internauta provocou o ministro ao questionar ‘por que o mercado comemora tanto se a ideia da Reforma é assegurar direitos trabalhistas’. Nogueira foi direto e defendeu o empresariado: “Quem gera emprego no Brasil não é mal-intencionado. Aquele conceito encantador lá do final do século XIX foi importante para aquela época, o conceito de burguesia e proletariado. Nós precisamos tirar a cabeça do século XIX e colocar a cabeça junto com os pés no século XXI.” O ministro ainda observou: “Para ter emprego tem que ter empresa”.

Ao ser questionado se uma diminuição da carga tributária sobre os empresários não seria mais eficaz para gerar novos empregos, o ministro observou: “Uma nação se estabelece sobre três eixos, três pilares fundamentais: segurança nacional, segurança monetária e segurança jurídica. Nas relações de trabalho, a segurança jurídica é fundamental. Para o investidor, aquilo que ele pode especificar numa planilha de investimento, ou custos, ou despesas, no meu entendimento salário não é despesa, salário é investimento.” Ele prosseguiu: “Quanto maior for o número de pessoas consumindo, maior for o número de trabalhadores bem remunerados, nós teremos um desenvolvimento econômico e social muito importante para um país”.

O ministro assistiu a uma reportagem do RedeTV News que mostra que a Justiça do Trabalho está atenta aos processos trabalhistas indevidos e foi questionado se, por causa desses processos indevidos, todos os trabalhadores pagarão. Nogueira observou: “Precisamos compreender os trabalhadores e eles têm todo o direito de ficar desconfiados.” Ele projetou que a Reforma “vai reduzir de forma considerável o número de ações trabalhistas.” No entanto, o ministro assegurou que as pessoas com motivos para acionar a Justiça do Trabalho não serão impedidas de fazê-lo: “Não vão ser prejudicadas, pelo contrário. Como vai reduzir o número de ações, a Justiça vai ter capacidades de ser mais célere.” Ronaldo Nogueira defendeu a manutenção dessa esfera específica para arbitrar as questões ligadas às relações de trabalho: “Precisamos ter uma Justiça do Trabalho específica, com estrutura”.

Mariana Godoy apontou um levantamento do portal G1 que indica que 200 mil empregadores devem FGTS para cerca de 8 milhões de trabalhadores brasileiros, em valores que giram na casa dos R$ 24,7 bilhões, recolhidos e não depositados. Ronaldo Nogueira foi duro: “Aquilo que o empregador recolhe, desconta na folha de pagamento e não recolhe para os cofres públicos é apropriação indébita. Isso é roubo. No ministério do Trabalho, nós estamos aprimorando nossos sistemas de controle.” O ministro falou sobre o aplicativo ‘sine fácil’ e disse que a ideia é que, até o fim do ano, o trabalhador possa checar o andamento dos depósitos feitos pelas empresas, inclusive, do FGTS.

Pelas redes sociais, o trabalhador de um depósito de mercadorias, com rotina de trabalho pesado, questionou o ministro sobre carga horária e jornada de trabalho, preocupado em ter que fazer jornadas de 12 horas carregando peso. O ministro respondeu: “Quero assegurar que a jornada de trabalho vai continuar sendo de oito horas diárias e 44 horas semanais.” Ronaldo Nogueira explicou que esse ponto da Reforma Trabalhista pretende levar à convenção coletiva acordos que já ocorrem, como os das categorias de vigilantes e profissionais de saúde. Depois de expor isso, o ministro assegurou: “Não haverá aumento de jornada de trabalho”.

Ronaldo Nogueira falou, também, sobre o fracionamento das férias em até três períodos, após ouvir pergunta de um telespectador e reafirmou: “O direito de férias anual do trabalhador é dos 30 dias, como ocorre hoje. O pagamento também, como ocorre hoje, em uma única vez. O acordo coletivo poderá proporcionar, quando existir a concordância do trabalhador, a possibilidade de gozar as férias em até três períodos, também é uma recomendação da OIT.” Ele prosseguiu: “O pagamento pode ser numa única vez e, se o trabalhador concordar, pode ser também em até três vezes.” Nogueira garantiu: “Nunca haverá a imposição unilateral do empregador.” Ao ser confrontado com a máxima de que o empregador é a parte mais forte nas relações trabalhistas, Nogueira reafirmou: “Não podemos partir do princípio que o empregador é mal-intencionado no Brasil.” Para finalizar o tema, ele lembrou: “Para os casos em que se comprove a real má intenção por parte do empregador, tem a Justiça do Trabalho, tem o Ministério Público do Trabalho, tem o próprio ministério do Trabalho”.

Ronaldo Nogueira afirmou que foi durante esse governo que foi colocada à disposição do Brasil e do mundo a lista de empresas flagradas submetendo trabalhadores às condições análogas à escravidão e garantiu: “Situações destas existem no mundo todo. A diferença do Brasil é que o Brasil reconhece seus problemas, expõe seus problemas”.

Ao ser perguntado se a Reforma Trabalhista contemplou os trabalhadores rurais, Ronaldo Nogueira garantiu: “A Reforma contemplou todas as relações de trabalho.” Entretanto, na sequência, o ministro se corrigiu e admitiu que ‘nem todas’: “O setor público tem seu estatuto próprio”.

Ao ser questionado por uma adolescente de 17 anos da plateia o que a Reforma Trabalhista oferece aos jovens brasileiros, sobretudo aos desempregados, Ronaldo Nogueira falou que as mudanças contemplam outras três modalidades de contrato de trabalho que já existem no ‘mundo moderno’. Seguindo no tema, ele respondeu um telespectador sobre o funcionamento do home office, função que o trabalhador desempenha no próprio lar: “Trabalho no Brasil é de oito horas diárias e 44 horas semanais.” O ministro, entretanto, enfatizou: “Essa relação de produtividade dessa modalidade de contrato de trabalho tem que ter um conceito, um princípio de confiança entre as partes.” Ao ser questionado se os contratos serão por tempo ou por produção, o ministro disse que cada tipo de trabalho tem uma média de tempo para ficar pronto, podendo variar para um pouco mais ou para um pouco menos e observou: “Não podemos partir do princípio que o trabalhador é um incapaz.” O jovem que está vindo hoje é mais autônomo, é mais soberano nas suas próprias decisões e ele vai, certamente, querer ganhar por produtividade”.

Um garçom, presente na plateia do Mariana Godoy Entrevista, questionou que vantagens terão os trabalhadores com a adoção do trabalho intermitente. O ministro observou que será possível aos que optarem por essa modalidade a celebração de mais de um contrato de trabalho e opinou: “O empregador não formaliza esse profissional por medo de ação trabalhista.” Ronaldo Nogueira explicou como fica a situação desses profissionais: “Poderão ter contratos com outros estabelecimentos, desde que ajustem sua jornada”.

Por fim, o ministro do Trabalho fez uma projeção ousada, dada a crise enfrentada pelo Brasil atualmente, e garantiu que a Reforma Trabalhista ajudará o país a criar muitos postos de trabalho: “O Brasil tem capacidade e condições, segundo dados da própria Organização Para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de criar dois milhões de empregos nos próximos dois anos”.

Para finalizar o Mariana Godoy Entrevista, o cantor Marcos Pop apresentou a canção Beija-Flor.

