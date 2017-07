Ao aceitar carona, mulher é estuprada em estrada vicinal de Três Lagoas

Homem a ameaçou de morte para que mantivesse relações sexuais com ela.Vítima foi encaminhada ao UPA

Uma mulher de 34 anos foi estuprada em Três Lagoas, na manhã desta sexta-feira (21). De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima contou que por volta das 3h, um homem com quem tomava algumas cervejas numa lanchonete localizada na circular da lagoa maior, a colocou dentro de um carro e seguiu em direção a casa da vítima. Em dado momento, o autor desviou do caminho, levando a mulher até o local conhecido como “lagoinha”, uma via vicinal que dá acesso ao porto de areia da cidade.

A vítima disse à Polícia Militar (PM) que conhece o homem apenas pelo nome de Reginaldo e forçou a mesma a ter relações sexuais com ele. A todo o momento o estuprador a ameaçava de morte para que ela aceitasse a pratica, e após um descuido do autor, a vítima pegou uma pedra e acertou o acusado na cabeça. Em ato contínuo, a mulher teria saído correndo pelo mato pedindo socorro.

Ao ser encontrada por um estranho, foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi atendida no Protocolo de Atendimento ao Risco Biológico Ocupacional e Sexual (Parbos) e posteriormente acionado a PM.

Conforme informações apuradas pela equipe de reportagem do MinutoMS, o autor é moreno tinha barba e estava com um veiculo de cor branca com quatro portas e o mesmo relatou a ela que morava no alojamento ao lado da lanchonete e que o seu apelido é Bahia .

Ninguém foi preso até o momento. O caso foi encaminhado para a Delegacia onde a autoridade policial aguarda o comparecimento da vítima, para o seguimento das investigações.