Gestores e coaches apaixonados por esportes ganham capacitação imersa na Ponta da Ilha do Papagaio em Santa Catarina

Ministrantes da formação de coaching foca na evolução esportiva no feriado de Sete de Setembro

Gestores esportivos e profissionais coaches que buscam qualificação e segmentação no trabalho com atletas e empresas do segmento são o público da formação de coaching esportivo idealizada pela Livia Esportes, empresa de consultoria focada na qualificação além das quatro linhas. O evento, afirma os organizadores, inova por capacitar para processos de coach e desenvolver aspectos de gestão, marketing, nutrição e finanças em uma única imersão na Ponta da Ilha dos Papagaio, em Santa Catarina, no feriado de Sete de Setembro. O convite à formação é estendido para participantes de todo o Brasil.

De acordo com Aline Wolff, diretora de marketing da Livia Esportes, esta formação agrega valor ao trabalho de gestores esportivos, visto que apresenta ferramentas de coach, Programação Neurolinguística (PNL) e alto impacto aos processos de liderança. “São tendências mundiais que vão ao encontro da proposta deste evento: capacitar à evolução esportiva”, comenta.

O diretor-geral da Livia Esportes, Martin Avenatti, explica que o esporte exige competências, além de favorecer oportunidades de negócios que crescem e que estão em grande demanda no Brasil. “O aperfeiçoamento de profissionais, gestores e coaches do esporte começa a ser imprescindível. É para atender a necessidade de capacitação desse público que a nossa empresa vem atuando”, diz.

A Livia Esportes desenvolve cursos de gestão esportiva e de gestão de futebol no Brasil e no Uruguai. À formação de coaching esportivo buscou ministrantes másters e trainers com reconhecimento internacional e já com experiências em clubes. Entre eles estão os coaches Éverton Lopes (o dr. Money Sul), Fernando Feitosa, Priscila Souza e Sílvia Sarmento (responsável pelo Tchê Coaching e pelo Fórum Gestão Brasil no Rio Grande do Sul).

De acordo com os ministrantes, a metodologia aplicada entregará aos participantes, além da capacitação como coach esportivo, conhecimento, ferramentas específicas de atuação, valorização de carreira e oportunidades de negócios. Mais informações: contato@liviaesportes.com.br.

Vídeo de apresentação da Formação de Coaching Esportivo: https://www.youtube.com/watch?v=JjaPU3LYITo

Empresário do esporte e ex-atleta mundial de futebol, Gonzalo Sorondo, chama para a formação Coaching Esportivo Livia Esportes: https://www.youtube.com/watch?v=x0usqek6AYU