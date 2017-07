Coreia do Sul e China vencem Olimpíada Internacional de Matemática no Rio

Foto da quipe brasileira que disputou a Olimpíada Internacional de Matemática Tânia Rêgo/Ag. Brasil/Arquivo

A equipe da Coreia do Sul venceu a 58ª edição da Olimpíada Internacional de Matemática (IMO 2017), que reuniu 112 países no Rio de Janeiro e pela primeira vez foi realizada no Brasil, país que terminou a competição em 37ª lugar, com duas medalhas de prata, uma de bronze e duas menções honrosas.

O segundo lugar, por equipe, ficou com a China e o terceiro com o Vietnã. A premiação dos vencedores da 58ª IMO acontecerá ainda na tarde de hoje (22), no Hotel Windsor Barra, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

Campeã da última edição da competição (IMO 2016), a equipe dos Estados Unidos ficou na quarta colocação este ano, seguida da Irlanda do Norte e do Japão. A IMO 2017 foi organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa, instituto de pesquisa brasileiro vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) e realizada em conjunto com o Congresso Internacional de Matemática (ICM) 2018, como parte do Biênio da Matemática Brasil 2017/2018.

Mais antiga e prestigiada competição de nível médio do mundo, a Olimpíada Internacional de Matemática é realizada anualmente e nesta edição contou com uma participação recorde de 623 estudantes de 112 países de cinco continentes.

Cada equipe era composta por, no máximo, seis participantes que, entre os dias 17 e 21 se empenharam em resolver os mais desafiadores problemas matemáticos, mantendo uma tradição que teve início em 1959, na Romênia, então com apenas seis países participantes.

Os vencedores

A equipe da Coreia do Sul venceu a IMO 2017 com todos os seus seis atletas conquistando seis medalhas, todas de ouro. Segunda colocada, a equipe da China conquistou cinco medalhas de ouro e uma de prata; enquanto a equipe do Vietnã fechou em terceiro lugar com quatro ouros, uma prata e um bronze.

Já os seis brasileiros selecionados pelo Impa e pela Sociedade Brasileira de Matemática para participar desta edição conquistaram duas medalhas de prata (João César Campos Vargas e Davi Cavalcanti Sena), uma de bronze (George Lucas Diniz Alencar) e três menções honrosas (Bruno Brasil Meinhart , Pedro Henrique Sacramento de Oliveira e André Yuji Hisatsuga.

Ao conquistar uma medalha de prata e totalizar 21 pontos, o brasileiro João César Campos Vargas foi o melhor colocado entre os atletas do país, ficando na 82ª colocação no individual. No ano passado, o Brasil teve a sua melhor colocação, ao terminar a competição em 15ª lugar por equipe.

Filho de Assad na disputa

A delegação da equipe Síria terminou a competição na 56ª colocação entre os 112 participantes, aí incluída Angola que esteve pela primeira vez no evento e participou apenas como observadora. Principal destaque da equipe, por ser filho do ditador Bashar al-Assad, presidente do país, o jovem Hafez al-Assad terminou a competição em 528º lugar no individual, ficando com uma menção honrosa.

No Rio, Hafez al-Assad aproveitou também para fazer turismo e conhecer a cidade. Esteve no Corcovado e no Pão de Açúcar – dois dos principais cartões postais da cidade -, no Maracanã, no Boulevard Olímpico e na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ontem, dia de descanso, jogou bola e mergulhou nas águas da praia da Barra.

Os interessados podem ver o resultado final e a colocação (por equipe ou individualmente) no endereço http://www.imo-official.org/country_individual_r.aspx?code=BRA.

A 59ª edição da Olimpíada Internacional de Matemática será realizada na Romênia, de 3 a14 de julho de 2018.

Edição: Augusto Queiroz