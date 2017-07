Dois batedores de carga de droga morrem em troca de tiros com a polícia

Adriano Fernandes

Dois batedores morreram, esta manhã (22), em troca de tiros com policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) pelo município de Amambai, cidade a 360 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, as informações repassadas por denúncia anônima davam conta de que uma picape Strada, carregada com maconha passaria pela MS-386, próximo ao município.

Durante a fiscalização, ao notarem os policiais os suspeitos em motocicletas, tentaram fugir. Houve perseguição até que os rapazes entraram em meio a uma mata. Eles teriam atirado contra os agentes que revidaram.

Um dos autores foi atingido por um tiro no tórax e o outro com mais dois, também no peito. Os agentes ainda levaram a dupla até o Hospital Regional da cidade, onde foram internados mas não resistiram aos ferimentos.

Fonte: Campo GrandeNews