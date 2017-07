Homem morre e outro fica ferido ao colidirem moto em cavalo na MS-376

Priscilla Peres

Um homem de 46 anos morreu na noite de ontem (22), ao colidir a motocicleta que pilotava em um cavalo que andava pela MS-376 em Fátima do Sul – distante 246 km de Campo Grande. Outro motociclista ficou ferido ao também bater no animal.

O acidente aconteceu por volta das 21h30, quando Roberto Carlos da Silva Cordeiro, conhecido como “Fuscão”, seguia em uma motocicleta Honda Titan e, devido a escuridão da via e velocidade, atropelou o animal.

Roberto chegou a ser socorrido por uma ambulância ao Hospital da Sias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dá entrada no pronto socorro.

Segundo informações do site Vicentina Online, pouco depois do acidente outro motociclista também bateu no animal. Leandro de Alcântara Novais teve vários ferimentos pelo corpo e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Equipes da Polícia Militar de Vicentina e Fátima do Sul estiveram no local controlando o trânsito.

Fonte: Campo GrandeNews