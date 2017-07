Idoso morre e policial fica ferido em troca de tiros após abordagem

Suspeito teria atirado contra os policiais que em seguida revidaram. Militar está em observação no Hospital de Mundo Novo

Um homem de 68 anos morreu e um policial de 39, ficou ferido durante uma troca de tiros na madrugada deste domingo (23) no Centro de Eldorado, a 447 km de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário de uma fazenda ligou para a policia informando que havia um homem armado no local e passou as características do suspeito.

Próximo da rua Rui Barbosa os policiais encontraram o suspeito e deram ordem de parada, mas o homem não respeitou e continuou andando. Em seguida os policiais mandaram o homem colocar a mão na cabeça, momento em que o idoso sacou a arma e disparou contra os policiais atingindo a porta da viatura e a e de raspão a cabeça e orelha esquerda de um dos policiais.

Os policiais então revidaram e o suspeito se escondeu numa área escura. Os policiais seguiram atrás e houve mais uma troca de tiros a qual o suspeito foi atingido. A ambulância foi acionada e constatou o óbito do suspeito.

O policial atingido foi encaminhado para o posto de saúde e em seguida encaminhado para o Hospital Bezerra de Menezes em Mundo Novo, onde permanece em observação.

O corpo do suspeito foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). A polícia apreendeu a arma de calibre 38 com cinco projeteis, sendo quatro deles deflagrados e documentos do suspeito e encaminhou até a delegacia de policia civil.

Fonte: CampoGrandeNews