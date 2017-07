Bêbado, paciente agride porteiro e dá soco em socorrista do Samu

Anahi Zurutuza

Visivelmente alcoolizado, um jovem, de 23 anos, agrediu o porteiro do pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande e deu um soco no rosto do socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que tentou contê-lo.

Segundo a assessoria de imprensa, o rapaz chegou ao hospital às 5h40 alegando estar com dor no tornozelo esquerdo por ter caído de uma escada. Agressivo, ele queria ser medicado rapidamente e foi para cima do porteiro da emergência.

Neste momento, o Samu chegava ao local com outro paciente e um dos socorristas foi ajudar o funcionário do hospital e acabou levando um soco.

O jovem foi atendimento e teve alta às 6h40. Já a equipe do Samu e um funcionário da Santa Casa foram até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro para registrar um boletim de ocorrência.

Fonte: CampoGrandeNews