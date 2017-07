Professor é assassinado dentro de casa em Andradina

Homem tinha 46 anos e foi achado amarrado e sem roupas; moto dele foi levada

Belino Valieri, de 46 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã deste domingo (23). O fato aconteceu em Andradina (SP), município distante 42 quilômetros de Três Lagoas. A vítima e professor e morava no bairro Passarelli.

Conforme o site Folha da Região, vizinhos notaram a falta de Belino e foram até a casa dele. Lá, o acharam caído na sala. Ele estava nu, amarrado e já não apresentava mais nenhum sinal de vida. Além disso, o imóvel encontrava-se revirado.

A Polícia Militar foi chamada e registrou o caso. O delegado de plantão também esteve no local do crime. Ele trabalha com a hipótese de latrocínio – roubo seguido de morte -, já que a moto do professor foi levada. O corpo apresentava sinais de estrangulamento.

Fonte: PerfilNews