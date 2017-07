Morre Waldir Peres, ex-goleiro do São Paulo e da Seleção na Copa de 82

Aos 66 anos de idade, ídolo do Tricolor paulista foi vítima de um infarto fulminante em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, depois de almoçar na tarde deste domingo

O ex-goleiro Waldir Peres, ídolo do São Paulo e titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1982, faleceu na tarde deste domingo. Aos 66 anos de idade, foi vítima de infarto fulminante logo depois de almoçar, em Mogi Mirim, no interior paulista.

O ex-jogador não sofria com nenhuma doença, segundo familiares, mas reclamou de azia e falta de ar logo depois de comer. Foi levado ao hospital 12 de Julho, mas não resistiu. Não era casado e deixa dois filhos e uma filha.