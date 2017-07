Motorista mineiro tem caminhão roubado em golpe do falso frete na Capital

23 JUL 2017 – Por GLAUCEA VACCARI – 15h:46 – Correio do Estado

De acordo com o boletim de ocorrência, na sexta-feira (20), vítima estava em sua residência, em Uberlândia (MG), quando recebeu um telefonema de um homem que queria contratar o serviço de frete, pra fazer sua mudança de Cammpo Grande para a cidade mineira.

Após negociação do valor, motorista se deslocou sozinho para a Capital e, ao chegar no endereço combinado, no Parque do Lageado, um homem que estava esperando na rua embarcou no caminhão, sacou a arma e anunciou o roubo.

Ladrão manteve a vítima sob a mira do revólver e disse para ele ficar calmo, pois só queria o caminhão.

Há poucos metros do local da abordagem, vítima foi obrigada a descer do veículo e foi amordaçado e imobilizado com fita adesiva transparente, permanecendo sob a mira do revólver durante toda a noite, em uma construção abandonada.

No início da manhã de hoje, um outro rapaz chegou ao local em uma moto e o suspeito deixou o local de cativeiro.

Vítima aproveitou a situação e saiu na rua, onde foi auxiliado por pessoas que moram próximas ao local e o ajudaram a se livrar das amarras.

Caminhoneiro foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga, onde registrou boletim de ocorrência sobre o caso.

Investigadores foram até o local de cárcere e recolheram as fitas adesivas utilizadas para amarrar a vítima, que serão encaminhadas ao Instituto de Identificação, junto com cartões do fretista, que também foram manuseados pelo ladrão.

O veículo não tem seguro e ainda não foi localizado. Suspeito não foi identificado e polícia investiga o caso, registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma.