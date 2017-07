Dupla suspeita de atuar no tráfico é morta em confronto com a polícia

23 JUL 2017 – Por TAINÁ JARA – 09h:18 – Correio do Estado

A ação partiu de denúncia feita ao Departamento de Operações de Fronteira (DOF) por telefone. Na ocasião, foi informado que um veículo Fiat Strada, possivelmente carregado com drogas, se deslocava na rodovia, sentido MS-180, e tinha dois motociclistas como “batedores”. Equipes policias se deslocaram para fiscalização na estrada e se depararam com dois condutores que iniciaram fuga ao visualizarem as viaturas.

De acordo com a polícia, em determinados momento a dupla abandonou as motocicletas e, efetuando disparos de arma de fogo contra a viatura, correu para dentro de uma mata. A perseguição continuou no local com reforço policial para localização dos homens.

Ao serem encontrados, foi dada ordem de rendição pelos policiais, entretanto, a dupla teria respondido com disparos. Durante troca de tiros, os homens foram atingidos.

Apesar de transportados em viatura policial até o Hospital Regional de Amambai, cidade distante 359 quilômetros de Campo Grande, os homens não resistiram aos ferimentos e morreram.

Conforme a polícia não foi possível a identificação dos mesmos, pois, não portavam documentos. O andamento das investigações ficou a cargo da Delegacia de Repressão aos Crimes da Fronteira (Defron), em Dourados.