Veja nossa reportagem e participe da pesquisa: JAVALI JÁ VEIO AQUI?

Como pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS, temos o prazer de anunciar o projeto “Javali, de lá aqui!”, cujo protocolo de pesquisa interativa gira em torno da seguinte pergunta: JAVALI JÁ VEIO AQUI? Buscamos as melhores respostas, pois serão elas que irão nortear a conclusão do mapeamento das ocorrências de populações invasoras de javalis e de seus híbridos asselvajados (javaporcos) no MS, consideradas como praga exótica aqui no Estado e em todo o Brasil. VEJA REPORTAGEM COMPLETA EM: youtu.be/Kh1sVLpUGlE Queremos, portanto, saudá-lo por você estar nos oferecendo seu testemunho nessa breve pesquisa em função de sua experiência e conhecimentos em relação ao tema, à região de estudo (MS), à sua atividade local e/ou à sua qualificação pessoal. Nosso trabalho é de interesse público, sem quaisquer vínculos com órgãos de controle e fiscalização. Assim, asseguramos o anonimato e total sigilo das informações ao longo de toda a pesquisa. Rogamos apenas por respostas francas e fiéis à realidade, pois tão importante quanto registros positivos da presença de javalis é a ausência de registros em sua localidade. Facilidades ou dificuldades de detecção do animal, bem como sua abundância ou escassez local são dados igualmente essenciais para compreender o cenário como um todo, conferindo credibilidade e sucesso a este processo colaborativo. Caso conheça outras pessoas experientes e comprometidas com o tema (porcos asselvajados), por gentileza, encaminhe o link de acesso para que elas também participem da pesquisa: goo.gl/forms/MMn8ZhyyZZ6GS9Sd2 Aguardamos ansiosos por respostas simples e diretas, porém sob um ponto de vista único, o seu! É com seu olhar privilegiado que estamos contando para iluminar as trilhas obscuras e errantes deste incansável andarilho, o invasor javali, desde lá até aqui… Desde já, agradecemos o apoio! Projeto “Javali, de lá aqui!”

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

www.ufms.br/mapeamento-de-javalis-em-ms