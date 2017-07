Brasília 24 de Junho de 2017

A Paz esteja convosco!

Segue link do vídeo – Santidade – A santificação – 003

A santificação, por igual modo, é uma coisa que não impede que um homem experimente intenso conflito espiritual interior.

Por conflito entendo aquela luta no íntimo, no coração, entre as naturezas antiga e nova, a carne e o espírito, as quais podem ser encontradas juntas em todo crente.